Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Aralık 2019- Sağlık

Damar Hastalıklarına Erken Müdahale Damar Check-up'ı

Doç. Dr. Cem Arıtürk, damar check-up’ı ile damar hastalıklarını önceden teşhis etmenin mümkün olduğunu belirtiyor

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Belirli kriterler çerçevesinde uygulanacak olan check-up programları ile damar hastalıklarının henüz oluşmadan veya başlangıç safhalarında yakalanması mümkün olabiliyor. Bu sayede hastalığın oluşumu ve ilerlemesi kontrol altına alınabilirken oluşturacağı şikayetler de başlamadan önlenebiliyor.

Damar check-up’ı programlarını atardamar ve toplardamar alt başlıklarında toplamak gerektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Atardamarlar için uygulanacak check-up programı için, koroner arter hastalığında uygulanan programlarla benzer bir süreç takip edilebilir. Ailede herhangi bir atardamar hastalığı (koroner arter, şah damar, periferik arter vs.) bulunmayan ve hiçbir şikâyeti bulunmayan bireylerde 50 yaşından itibaren yıllık damar cerrahisi muayenesi uygundur. Eğer bu muayenelerde ve yapılan tetkiklerde gerek görülürse ileri teşhis yöntemlerine başvurulabilir. Ailesinde herhangi bir atardamar hastalığı bulunan kişilerin yıllık check-up programına 40 yaşında başlaması uygun olacaktır. Bununla birlikte sigara ve alkol tüketen, hareketsiz, şişman ve stresli kişilerin; şeker hastalığı, hipertansiyon veya kolesterol yüksekliği bulunanların da şikâyetleri olmasa dahi 40 yaşından itibaren atardamar hastalıkları açısından yıllık check-up yaptırmaları uygundur. Bunlar haricinde kaç yaşında olursa olsun, atardamar hastalığının varlığını düşündürecek şikâyeti olanların mutlaka bir damar cerrahına başvurmaları gerektiğini de hatırlatmak isterim.

Gelelim toplardamar hastalıklarına. Toplardamar hastalıklarında aile öyküsü ve genetik faktörler oldukça önemlidir. Genellikler 20'li yaşlarda başlayan hastalık 30'lu yaşların sonunda veya 40'lı yaşların başında ciddi bulgular vermeye başlar. Kadınlarda araya giren gebelikler ve doğumlar bu süreçleri hızlandırabilir. Bu nedenle ailesinde varis öyküsü olan kadınların gebelik planlamalarından önce toplardamarlar açısından muayene olmaları, gelişebilecek sorunları erken saptamak açısından önemlidir. Bununla birlikte yaşı kaç olursa olsun aile öyküsü bulunan; bacaklarında ağrı, şişlik, kaşıntı, dolgunluk, huzursuzluk gibi şikayetleri bulunan, uzun süreler oturarak veya ayakta durarak çalışan ( öğretmen, bankacı, hostes vs.); bacaklarında ciltten kabarık, varisleşmiş damarlar bulunan; hayatının herhangi bir evresinde derin ven trombozu geçirmiş, toplardamarlarla ilgili bilinen anatomik varyasyonları olan kişilerin mutlaka bir damar cerrahına muayene olması ve hekiminin tavsiyesi doğrultusunda düzenli kontrollere devam etmesi gerekmektedir” dedi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bağışıklığını Güçlendir Gripten Korun! mask
Bağışıklığını Güçlendir Gripten Korun!
Midye sevenlere çok önemli uyarılar! mask
Midye sevenlere çok önemli uyarılar!
​Diş sağlığına hijyenden sonra en önemli katkı süt mask
​Diş sağlığına hijyenden sonra en önemli katkı süt
Ciltte görülen sarkmalar ve lekelenmeler tedavi edilebilir mask
Ciltte görülen sarkmalar ve lekelenmeler tedavi edilebilir
Sık enfeksiyon geçirenler dikkat! mask
Sık enfeksiyon geçirenler dikkat!
Üsküdar Üniversitesi 7. Bilim ve Fikir Festivali başlıyor mask
Üsküdar Üniversitesi 7. Bilim ve Fikir Festivali başlıyor
Diş ağrısına çözüm önerileri mask
Diş ağrısına çözüm önerileri
Göz ardı edilen diş taşları enfeksiyona sebep oluyor mask
Göz ardı edilen diş taşları enfeksiyona sebep oluyor
Lahanagillerin iki yakın akrabası; peki ya farkları? mask
Lahanagillerin iki yakın akrabası; peki ya farkları?
Trans Yağlar Alzheimer Hastalığı Riskini Arttırıyor mask
Trans Yağlar Alzheimer Hastalığı Riskini Arttırıyor

18 Aralık 2019 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sağlıklı Yaş Almak için Öneriler mask
Sağlıklı Yaş Almak için Öneriler
Dişlerinizdeki Boşluklar Yaşantınızı Olumsuz Etkilemesin! mask
Dişlerinizdeki Boşluklar Yaşantınızı Olumsuz Etkilemesin!
Hem Cinsel Güce Güç Katıyor, Hem Soğuk Algınlığına İyi Geliyor! mask
Hem Cinsel Güce Güç Katıyor, Hem Soğuk Algınlığına İyi Geliyor!
Kadınlar Dikkat: Kızlık Zarıyla İlgili Bu Efsanelere İnanmayın! mask
Kadınlar Dikkat: Kızlık Zarıyla İlgili Bu Efsanelere İnanmayın!
Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil! mask
Bunu Yapmayın: Beyni Küçültüyor... Kimse Farkında Değil!
Çocuklar Bitten Değil Dışlanmaktan Korkuyor mask
Çocuklar Bitten Değil Dışlanmaktan Korkuyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL