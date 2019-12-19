Ünlü Şarkıcı Masa Üstünde Dans Ederken Masa Kırıldı!

27 Ocak 2020 tarihinde sahiplerine ulaştırılacak olan 62. Grammy Ödülleri'nde tam 8 farklı dalda aday olarak gösterilen ABD'li ünlü Rap şarkıcısı Lizzo, geçen hafta NBA takımları arasında yer alan Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasında gerçekleştirilen maçı seyretmeye gitti.

Ünlü şarkıcının tercih ettiği arkası baştan aşağı açık mayo kıyafeti büyük gündem oluşturmuştu. ABD'li şarkıcı Lizzo, gittiği bir partide yaşanan skandalla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı söz konusu partide kırmızı parlak mayo giymeyi tercih etti. Yaptığı hareket ise Dünya magazin gündemine düşmesine sebep oldu.

Lizzo, bir partide masanın üzerine çıkıp dans etmek istedi fakat ağırlığını taşıyamayan masa aniden kırıldı. Masanın kırılmasıyla birlikte kendini bir anda yerde bulan talihsiz ünlü Lizzo, oldukça zor bir şekilde ayağa kalktı.

Lizzo Kim?

31 yaşında olan ve ABD'nin en ünlü rap şarkıcıları arasında yer alan Lizzo aynı zamanda söz yazarlığı da yapmaktadır. 27 Nisan 1998 tarihinde Detroit'te hayata gözlerini açtı, Houston Üniversitesi'nde flüt alanında klasik müzik eğitimi alan Lizzo, 2011 yılında Minneapolis'e taşınarak hayatını burada devam ettirdiği esnada müzik kariyerine resmen başladı.

14 yaşında arkadaşları ile birlikte "Cornow Clique" ismini verdiği bir müzik grubu kurarak çalışmalarına başlayan Lizzo'nun o dönem içerisinde "Lissa" olan lakabından dolayı grup adı Lizzo olarak belirlendi. Bu isme aynı zamanda Jay-Z'ye ait olan "Izzo" isimli single de katkıda bulundu. Bu şarkıdan ilham aldılar.

2013 ve 2015 yılında iki farklı albüm çıkaran Lizzo, 2019 yılında yayınladığı 3. albümüyle ABD'yi sarstı. Bilboard 200 isimli küresel listenin ilk 5'inde yer alarak müthiş bir başarı altına imza attı.

2020 yılında verilecek olan 62. Grammy Ödülleri için 8 farklı katagoride aday olarak gösterilen Lizzo, Time Dergisi tarafından da "Eğlence Dünyasında Yılın Kişisi" olarak seçildi.