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Rize'nin Yeni Süper Yengesi İç Çamaşırsız Pozlar Paylaştı!

Rize'nin "Süper Yenge" lakabıyla bilinen Mykola Marozyuk'un eşi Irina Morozyuk, yine oldukça konuşulacak bir fotoğrafla magazin gündemine geldi. Havuz kenarında iç çamaşırsız bir fotoğraf paylaşan Morozyuk, paylaştığı bu fotoğrafla kısa sürede oldukça yüksek beğeniler aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan ve yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam eden Rize'nin Süper Yengesi olarak bilinen Irina Morozyuk, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı son fotoğrafıyla birlikte büyük dikkat çekti.

Toplam takipçi sayısı 43.000 olan Morozyuk, havuz kenarında verdiği iç çamaşırsız pozuyla birlikte takipçilerinin yüreğini hoplattı. Instagram'ı oldukça aktif bir şekilde kullanan Irina tarafından yapılan bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni geldi. 

Eline Muz Alıp...

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Morozyuk'un eşi, Rize'nin "Süper Yenge"si olarak bilinen Irina Morozyuk, birkaç gün önce kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı anların fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Irina fotoğrafın açıklama bölümüne ise "muzumun fiyatı nedir" yazarak; ondan önce bir sergide yüzbinlerce Euro karşılığında satılan muza tepki göstermişti.

Irina tarafından paylaşılan bu fotoğraf da kısa süre içerisinde oldukça yüksek beğeni aldı. Vücudunun büyük bölümünde dövmelerin yer aldığı sarışın Süper Yenge, Instagram takipçileriyle oldukça cesur pozlar paylaşarak beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. 

Forma Çekilişi

Irinma Morozyuk, daha önce Çaykur Rizespor  taraftarlarına çekilişle vereceği forma ile gündeme gelmişti. Çekilişi kazanan talihliye vereceği formaya yoğun bir şekilde parfümünü sıkacağını ve söz konusu formayı Sivasspor maçında üstüne giydiğini de açıklamıştı.

Morozyuk'un söz konusu çekiliş fotoğrafına binlerce yorum gelirken, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Yatak Odası Pozu Gündem Olmuştu

Öte yandan Rize'nin "Süper Yenge"si olan Irina Morozyuk, daha önce futbolcu eşiyle birlikte yatak odası pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. Morozyuk'un üzerinde iç çamaşırı olmaması ise büyük tepki toplamıştı. 

Vücudununun hemen hemen her noktasıda farklı dövmelerin yer aldığı Morozyuk, özellikle Rize halkı tarafından oldukça beğeniliyor ve sevilerek takip ediliyor. 

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