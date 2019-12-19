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Kuruluş Osman'da İzleyenleri Meraklandıran Sahne!

ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman'ın 5. bölümünde Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u basıyor. Osman Bey, kılıcını çıkararak Kalanoz'un boğazına dayıyor...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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ATV ekranlarının oldukça beğenilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölümünde Osman Bey, Sofia ve Kalanoz'u pusuya düşürüyor. Osman Bey'i karşısında gören Sofia, oldukça sert bir dille Osman Bey'i mahkemede görmeyi beklediğini söylüyor.

Osman Bey ise İlahi adaletin mahkemesini burada kurmaya karar verdiğini söylediği anlar izleyenlerde büyük heyecan uyandırıyor. 

Karşılıklı atışmaların sonrasında Sofia'nın askerlerinin arasına sızmayı başaran Alpler, tüm askerleri öldürüyor. Ardından kılıcını çeken Osman Be, Kalanoz'un boğaıznı dayıyor. Osman Bey, Bala Hatun'un şifasının getirilmesi şartıyla Yannis'in, kızı Sofia'ya kavuşabileceğini iletiyor.

Kuruluş Osman Oyuncu Kadrosu

Burak Özçivit'in başrol oyuncusu olarak yer aldığı yeni reyting rekortmeni Kuruluş Oman dizisinin başrollerinde Özçivit haricinde Nurettin Sönmez, Özge Törer, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman dizisinin yönetmeni Metin Günay olurken, yapımcılık ve senaryosunu üstlenen isim ise Mehmet Bozdağ oluyor.

Osman karakterine hayat veren Burak Özçivit'in bölüm başı 250.000 TL kazandığı iddia edilen dizide; Bamsı karakterini Nurettin Sönmez, Dündar karakterini Ragıp Savaş canlandırıyor.

Alişar karakteriyle oyunculuğu oldukça beğenilen Saruhan Hünel ve Samsa karakteriyle oldukça korku dolu anlara imza atan İsmail Hakkı Ürün, diğer dikkat çeken oyuncular olarak öne çıkıyor.

Dizide Sofia karakterine hayat veren isim Alma Terziç olurken, Zöhre karakterini canlandıran isim Ayşegül Günay Demir olarak öne çıkıyor. 

Gündüz karakterinde Emre Basalak, Kalonoz karakterinde Abdül Süsler, Batur karakterinde Eren Hacısalihoğlu isimleri dikkat çekerken; Aygül isimli şirin karakterde Buse Arslan Akdeniz, Burçin karakterinde Aslıhan Karalar, Nizameddin karakterinde ise Uğur Arslan dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. 

Dün 07:23 TSİ - Magazin

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