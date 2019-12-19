TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında İstanbulspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Mor-sarılı ekip, antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda çabukluk ve kuvvet ağırlıklı çalışma yapan oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde pas çalışmasına geçti. Dar alanda dönüşümlü olarak 5’e 5 taktiksel oyun ve 5’e 2 top kapma oyunu oynayan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.
Dün 09:33 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 09:46 TSİ
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu
Osmanlıspor, İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
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