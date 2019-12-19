Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu

TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında İstanbulspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Mor-sarılı ekip, antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda çabukluk ve kuvvet ağırlıklı çalışma yapan oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde pas çalışmasına geçti. Dar alanda dönüşümlü olarak 5’e 5 taktiksel oyun ve 5’e 2 top kapma oyunu oynayan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından soğuma koşusuyla antrenmanı sonlandırdı.