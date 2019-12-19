Üsküdar Üniversitesi 7. Bilim ve Fikir Festivali başlıyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “ Öğretmen, eğitimin temel direğidir”

Festivalin tanıtım toplantısına Şırnak Ortasu Ortaokulu öğrencileri konuk oldu. Öğretmenleri Ramazan Teker’in desteğiyle yazdıkları “21 Yüzyıl Bilim İdollerimiz” isimli kitapta Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ı “bilim idolü” olarak seçen öğrenciler, “bilim idolleri”ile tanışma imkanı buldu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğretmenin öğrencisi üzerindeki etkisinin önemini vurgulayarak “Öğretmen, eğitimin temel direğidir. Öğretmen bilimsel çalışmanın ve bilimsel düşüncenin önemine inanırsa öğrencileri de inanıyor” dedi.

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek olan 7. Bilim ve Fikir Festivali’nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul’un Avrupa yakasındaki liselerde görevli müdür ve rehberlik öğretmenleri katıldı.

Şişli Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Duyguları katarak ve deneyimleyerek öğrenme kalıcı oluyor”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geçtiğimiz senelerde festivale yaklaşık 2 bin projenin katıldığını belirterek geçen yılki festivalde ilk üç dereceye giren projelerin patentinin alınması için üniversite olarak patent işlemlerine başlandığını söyledi. Patent ve tescilleme çalışmalarının önemli olduğunu kaydeden Tarhan, bu yılki festivalde dereceye giren projelere de patent desteği verileceğini belirtti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gençlerimize dokunup onlara gelecek motivasyonu verdik”

Festival fikrinin 2000’li yıllarda ortaya çıkan beyin temelli öğrenme modelinden ve eğlenceli bir ortamda öğrenme fikrinden ortaya çıktığını belirten Tarhan, “Taşa yazılan bilgi kalıcı oluyor. Öğrencinin de bilgiyi beynine adeta taşa yazar gibi kalıcı halde yazması için duyguları harekete geçirerek öğrenmesi gerekiyor. Örneğin 17 Ağustos Marmara depreminde gece 03:00’te nerede olduğumuzu hepimiz hatırlarız. O korku da duygudur çünkü. O duygu da eklendiği için unutmuyoruz. Geçen yıl 17 Ağustos’ta nerede olduğumuzu çoğunluğumuz hatırlamaz. O nedenle duyguların katılması çok önemli. İdeal öğrenme yöntemi, deneyimleyerek öğrenmedir. Deneyimleyerek öğrenilen bilgi kalıcı oluyor. Bunun da en güzel yolu projeler yapabilmektir. Eğlenceli ve disiplinli bir ortamda öğrenmek fikrinden yola çıktık. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün desteği ile birlikte de her yıl çok sayıda gencimize dokunduk. Onlara geleceklerine dair bir motivasyon ve heyecan verdik” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Gayeye yönelik hayal kurmak önemli"

Bilimsel düşüncenin adımları olduğunu da belirten Tarhan, “İlk adım hayal kurmak ve soru sormaktır. Soru sormayan kimse, bilimsel düşünceyle ilgili keşif ve icat yapamaz. Gayeye yönelik hayal kurmak önemlidir. Bunu yapmazsanız zamanı boşa harcamış olursunuz. Hayalden sonraki adım bir hipotez geliştirmektir. Sonra deney yaparak ilerlemek ve çıkan sonuçların analiz edilmesi geliyor. Bilimsel bir araştırmanın özgün ve yaygın etkisinin olması gerekiyor. Biz bu festivalde öğrencilere bunu da öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eğitimin cansuyu öğretmenlerdir”

Eğitimde öğretmenin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Tarhan, “Öğretmen, eğitimin cansuyu. Öğretmen bilimsel çalışmanın ve bilimsel düşüncenin önemine inanırsa öğrencileri de inanıyor. Bu nedenle öğretmenlerin öğrenmeye sahip çıkması önemli. Gençlere dokunmanın ve onlara ego ideali vermenin en güzel yolu onlara hayat projesini öğretebilmektir” dedi. Bir toplumda vizyon ve zihinsel değişim olmadan sosyal dönüşüm olmayacağını vurgulayan Tarhan, eski sorulara yeni cevaplar verilmesi gerektiğini söyledi.

Levent Yazıcı: “Patent ve tescilleme çalışmalarına önem veriyoruz”

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise başlanan bir çalışmanın sürdürülebilir olmasınınçok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bilim Fikir Festivali’ni 2013’ten bu yana Milli Eğitim Bakanlığımız ile Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. Bir kez yapılıp kenara bırakılan bir proje olmaması, devamlı hale getirilmesi çok önemli bir olay. Yeni fikirlerin sahiplenilmesinin, tescillenmesinin çok önemi var. Ülkemizde fikirler neticesinde ortaya çıkarılan ürünlerin tescillenmesi ile ilgili problemler vardı. Artık patente daha çok önem veriyoruz. Milli Eğitim’e bağlı 380 okulda patent ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Umutlarımızı yeşertecek çok güzel çalışmaların ortaya çıkacağını umuyoruz. Bugünlerde Aselsan, TÜBİTAK gibi teknolojik birikimlerimizden bahsediyoruz. Bilimle ilgili aralarında Üsküdar Üniversitesi’nin de bulunduğu birçok kurumla iş birliği içerisindeyiz. Çok ciddi bir birikim var. Öğrencilerimize danışmanlık yapan öğretmenlerimiz ve hocalarımızın tecrübeleri ile birleştiğinde çok güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır. Eğer ortaya çıkardığımız değerleri tescillemezsek, değerlerimize sahip çıkmazsak sonrasında kopyalandığında hak iddia edemeyecek duruma geliriz. 2023 vizyon çalışmaları çerçevesinde patentle ilgili çalışmalara çok önem veriyoruz. Sizlere yeterince destek olamamıştık, bunun da farkındayız ancak Bilim ve Fikir Festivali gibi önemli organizasyonlarla birlikte sizlere daha fazla destek olacağız.”

“Bilim idolleri” ile buluştular

7. Bilim ve Fikir Festivali tanıtım toplantısına Şırnak Ortasu Köyü Ortasu Ortaokulu öğrencileri konuk oldu. Öğretmenleri Ramazan Teker’in desteğiyle hazırladıkları “21. Yüzyıl Bilim İdollerimiz” isimli kitapta Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ı “bilim idolü” olarak seçen 13 yaşındaki Dilber Encu, aynı yaştaki İklima Encu ve Keser Encu,toplantıda “bilim idolleri”ile tanışma imkanı buldu ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “ Türkiye’nin geleceği için ümit duygularımız arttı”

Öğrenciler tarafından “bilim idolü” seçilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye’nin geleceği için ümit duygularının arttığını belirterek “Buradaki gençlerin kalplerine ve ruhlarına dokunabildik. Onlara kendi mesleğimizle ilgili iyi örnek olmaya çalışırken olabildik demek ki. Bunu bütün eğitimcilere Allah nasip etsin. Gençlerimizin şahsında Şırnak halkına da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum” dedi.

Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor”

Prof. Dr. Sevil Atasoy da gelecekten umutlu olduğunu belirterek ”Bugün burada insanın neredeyse 50 yıla varan eğitimcilik hayatında rastlayabileceği en güzel kişiyle karşılaştığım için, Allah size de nasip etsin diyorum. Ülkemin çok uzak bir yerinde bir küçük kız çocuğu kendi idolü olarak Sevil Atasoy diyor. Önemli olan oraya kadar ulaşabilecek mesaj verebilmek çocuklarımıza. Ben gelecekten çok umutluyum. Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor. Hepinizin bunda çok büyük katkısı var, teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: “Eğitimcilik hayatımın en özel ve en güzel günlerinden biri”

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da kendisi için çok gurur verici bir an olduğunu kaydederek “Ülkemin çok uzak köşelerinde bir genç kızın hayallerini paylaşması, benim yolculuğumu yürümek istemesi benim için onur vesilesi. Eğitimcilik hayatımın en özel ve en güzel günlerinden birini yaşıyorum. Bu çerçevede Ramazan Öğretmenize özellikle tebrik ve teşekkür ediyorum. Gencecik bir hocamız. Küçük bir köyde inanılmaz şeyler başarıp öğrencilerini motive etmiş ve kendilerine yol çizmeleri için önderlik etmiş. Hepimiz aynı ordunun neferleriyiz, cehalete karşı savaş veriyoruz” dedi.

Öğretmen Ramazan Teker de Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan başta olmak üzere Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.

Ece Tözeniş: “Dereceye giren projelere patentleme desteği sağlanacak”

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ece Tözeniş, 7. Bilim ve Fikir Festivali’nin 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini, bu yıl da Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç kategoride projelerin kabul edileceğini söyledi. Tözeniş, bu yıl her kategoride dereceye giren ilk üç projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından patentleme desteği sağlanacağını söyledi.

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz: “Çocuklara utanma duygusunu öğretmek gerekiyor”

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD ve ÜSBAUMER Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Teknolojiye Bağlı mı, Bağ(ım)lı mısınız?” başlıklı konferansında hayatımızın her alanında yer alan teknolojinin çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerindeki etkilerini anlattı. Teknoloji kullanımında yasaklama değil, sınır koymanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Çocukları korkutmak ve onlara suçlu olduklarını hisssettirmek yerine utanma duygusunu mutlaka öğretmemiz gerekiyor” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜ TV) tarafından canlı yayınlanan program katılımcıların birlikte fotoğraf çektirmesi ile sona erdi. Festivalin Anadolu yakasındaki tanıtım toplantısı ise geçtiğimiz hafta Maltepe Elite World Hotel’de gerçekleştirildi.