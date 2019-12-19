PTT AŞ ve TFDF'den “Ankara Millî Pul Sergisi”

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliği ile 20-30 Aralık 2019 tarihleri arasında PTT Pul Müzesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ ANKARA adresinde “Ankara Millî Pul Sergisi” düzenlenecek.

Sergi alanında 20-30 Aralık 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde konuya ilişkin "Ankara Millî Pul Sergisi 20-30.12.2019" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak ve sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,50 TL bedelle satışa sunulacak.

Serginin açılış günü olan 20 Aralık 2019 tarihinde Ankara Millî Pul Sergisi konulu 4,00 TL bedelli özel gün zarfı (140x200 mm boyutunda) ile 2,40 TL ve 5,50 TL bedelli pul baskılı posta kartları (105x155 mm boyutunda) satışa sunulacak. Aynı gün sergi alanında mesai saatleri içerisinde “Ankara Millî Pul Sergisi 20.12.2019 ANKARA” ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacak.

Ayrıca söz konusu özel tarih damgalı zarflar, özel gün zarfları ve pul baskılı posta kartları sergi alanında, PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.