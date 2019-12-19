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“Ankara Buluşmaları'' kapalı gişe oynadı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Ankara Buluşmaları” kapsamında sahnelenen yerli yazarların oyunları 6 günde 20 bin sanatseveri ağırlayarak kapalı gişe oynadı.

Tuğçe Cantürk
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“Yerli Yazarlar 20 Bin Tiyatrosevere Ulaştı”

 Ev sahipliğini Ankara Devlet Tiyatrosunun üstlendiği etkinlik, 10-15 Aralık tarihleri arasında Ankara’da tiyatroseverler için perdelerini açtı.

Diyarbakır, Ankara, Antalya, Bursa, Sivas, Erzurum, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrosu uyarlamalarıyla 11 farklı DT sahnesinde sahnelenen oyunlar 60 temsille 20 bin sanatsevere ulaştı.

Türk tiyatrosuna yön vermek ve gelişmesini sağlamak için perdelerin bir hafta boyunca yerli yazarlara açıldığı etkinlikte; İstanbul DT’den Uçmak ‘Hezarfen Ahmed Çelebi’ ve Bir Nefes Dede Korkut, İzmir DT’den Kantocu, Antalya DT’den Buzlar Çözülmeden, Erzurum DT’den Şapka, Diyarbakır DT’den Amak-ı Hayal, Bursa DT’den Keşanlı Ali Destanı, Sivas DT’den 1919:Şafak ve Ankara DT’den Vatan Yahut Namık Kemal, Reis Bey, Eyvah Nadir ve çocuk oyunu Yedi Kapılı Kent sanatseverler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt seyircilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli seyircilerimize teşekkür ederim’ dedi.

Kurt ayrıca, geçtiğimiz tiyatro sezonunda olduğu gibi bu sezonda da Ocak ayında ‘Klasikler Haftası’nı seyircilerle buluşturacaklarını belirterek tüm tiyatroseverleri klasik oyunları izlemeye davet etti.
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Dün 10:40 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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