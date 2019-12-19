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Dün 13:04 TSİ- Belediye G: Dün 17:01 TSİ

Başkan Oğuz'un ay yıldız hassasiyeti

Kahramankazan Belediyesi’nce cadde ve sokaklarda yürütülen asfalt ve yol bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından buralara, içerisinde ay yıldız bulunan belediyenin logosu yerine, “petek” logosu işleniyor.

Elif Duman
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Yollara petek logosu

Kahramankazan Belediyesi’nce cadde ve sokaklarda yürütülen asfalt ve yol bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından buralara, içerisinde ay yıldız bulunan belediyenin logosu yerine, “petek” logosu işleniyor. Petek logosuyla, Kahramankazan’ın Türkiye’de ‘’Arıcılığın Başkenti’’ olması ve ’’Belediyenin arı gibi çalışması’’ vurgulanıyor.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede kendi sorumluluk alanında olan ve olmayan cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama, yama, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye, yaptığı bu çalışmalar konusunda farkındalık yaratmak için ilginç bir uygulama başlattı. Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı yollara petek logosu işleniyor. Ekipler hazırladığı kalıplarla yollara petek logosunu resmediyor. Petek logosuyla, Kahramankazan’ın Türkiye’de “Arıcılığın Başkenti” olması ve “Belediyenin arı gibi çalışması” vurgulanıyor. Böylece Türkiye’de ana arı üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı ve arıcılık sektörüne ilişkin birçok tesisin yer aldığı ilçenin bu özelliği yollarda yaşatılıyor.

Talimat Başkan Oğuz’dan

Belediyenin bu uygulamasının arkasında ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un hassasiyeti yatıyor. Başkan Oğuz, Türk Bayrağını simgeleyen ay yıldızı da içerisinde barındıran belediyenin logosunun yerde olmaması için ekiplere böyle bir talimat verdi.

Kutsal değerimiz

Başkan Oğuz, Türk Bayrağının, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olduğu ve şehit ve gazi kanlarıyla oluştuğunu belirterek, “Bilindiği üzere belediyemizin logosunda da ay yıldız bulunuyor. Milletimiz için kutsal bir değer olan ay yıldızın yerlerde olmaması adına böyle bir uygulama başlattık. Bu kapsamda ekiplerimiz cadde ve sokaklara petek logosunu işliyor. Böylece hem kutsalımız olan ay yıldızımız yerlerde olmamış oluyor hem de arıcılığın başkenti olduğumuz ve arı gibi çalıştığımızı vatandaşlarımıza anlatıyoruz” diye konuştu.
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Dün 13:04 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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