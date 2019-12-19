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Dün 13:11 TSİ- Belediye G: Dün 13:32 TSİ

Sincan Belediyesine ödül yağmuru

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bir kez daha Sıfır Atık Yerel Yönetimler ödülünü aldı.

Elif Duman
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SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİNE BİR ÖDÜL DAHA

Sıfır Atık Seferberliği”ne yönelik yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye’nin takdirini kazanan Sincan Belediyesi bir ödüle daha layık görüldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bir kez daha “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü aldı. Başkan Ercan’a ödülünü Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın takdim etti.

Ankara’da düzenlenen törenle 10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Görkemli ödül gecesine siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı.

Törende Sincan Belediyesi bir kez daha ödül almanın onurunu yaşadı. Sıfır atık seferberliğine ilişkin yaptığı çalışmalarla tüm belediyelere örnek olan Sincan Belediyesi, bir kez daha “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü almaya hak kazandı. Sincan Belediyesi Kasım ayında da iki ayrı ödül almanın mutluluğunu yaşamıştı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un elinden “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nü almış, ayrıca Başkan Ercan “Yılın Belediye Başkanı” seçilmişti.

“ÖDÜLÜ SİNCANLI KARDEŞLERİM ADINA ALIYORUM”

Ödülü Ak parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın elinden alan Başkan Murat Ercan, “Sincan Ankara’nın parlayan yıldızı. Son dönemlerde aldığımız ödüllerle bunu perçinleştirmiş olduk. Ulusal ve uluslararası platformlarda aldığımız ödüllerle Sincanımızın, Ankaramızın ismini duyurmak bizleri onurlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu ödülü Sincanlı kardeşlerim adına alıyorum.” dedi.

Konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Ercan, “AK Parti Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile İl Başkan Yardımcımız Gültekin Gündüz’ün yanımızdaki sağlam duruşu ve destekleri başarımızda ve aldığımız ödüllerde çok etkili oldu.” ifadelerini kullandı.
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Dün 13:11 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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