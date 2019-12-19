​​Başkan Altınok: ''Kardeş kavgasının faturasını çocuklar ödüyor''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda Türk ve göçmen çocuklarla bir araya geldi. Başkan Altınok, “Bölgemizde yaşanan kardeş kavgasının ve dramın faturasını çocuklarımız ödüyor. Yaşanan bu olaylar insan hakları demokrasi ya da hukuk için yapılan savaşlar değildir.” dedi.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Kamil Ocak, Kuyubaşı, Hacı Sabancı, Hüseyin Güllüoğlu ve Nebahat Taşkın ortaokullarından öğrenciler ve göçmen çocuklar katılırken, Başkan Altınok çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Altınok salondaki çocuklara hitaben yaptığı konuşmada kendisini gül bahçesindeymiş gibi hissettiğini belirterek, “Ülkelerin geleceği, ikbali ve istikbali çocuklardır.” dedi.

“EMPERYALİSTLER ARAPLARA VE MÜSLÜMANLARA BAHAR GETİRMEZ”

Başkan Altınok, İslam coğrafyasında yaşanan savaşlara ve göç sorununa da değinerek şöyle konuştu:

“Şu an hem ülkemizde hem de coğrafyamızda bir göç gerçeği ile karşı karşıyayız. Hem dünya hem de bölgemiz bu gerçekle ilgili bir sınav veriyor. Türkiye de en çok göçmen alan ülkelerin başında geliyor. Ülkemizde 4 milyondan fazla misafir olan göçmen var. Bu savaş zenginlerin, eli güçlü olan teknoloji sahibi devletlerin teknolojiden yoksun olan ülkeleri ezdiği, onları sömürmeye çalıştığı bir savaştır. Arap Baharı dediler, bunun adı bahar değildir. Arap Baharının ardından kışı getirdiler. Çünkü emperyalist güçler Araplara veya Müslümanlara bahar getirmez. Burada bir proje var. Bu proje Ortadoğu'nun paramparça edilip paylaşılması projesidir. Oyun ve senaryo ile demokrasi getireceğiz, diktatörlükleri yok edeceğiz diyorlar. Bunların tamamı yalandır.”

“REHBERİNİZ ATATÜRK OLACAK”

Bölgede yaşanan dramın ve savaşın sona ermesinde eğitimin önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Altınok konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Çocuklarımıza inanıyorum ki yaşanan bu oyunları tersine çevireceklerdir. Bizim çocuklarımız zalim olmayacak, zalimlere zalimce karşılık vermeyecek, zalimlere insanca karşılık verecektir. Bilim ve teknoloji alanına özellikle kafa yorarak, yeni şehirlerin nasıl inşa edileceğini tartışacaklardır. Bu topraklardaki kan ve gözyaşının dinmesi için hak, hukuk, adalet ve medeniyet diyerek yüksek özgüvenle çalışacak, Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine İnşallah ulaşacaksınız. Rehberiniz, ışığınız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacak. Atatürk'ü okuyacak onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerleyeceksiniz.”

Göçmen çocuklarla Türk çocukların kardeş olduğunu ve dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini de hatırlatan Başkan Altınok, “Peygamber Efendimiz (s.a.v), Mümin müminin kardeşidir buyuruyor" diyerek konuşmasını tamamladı.​