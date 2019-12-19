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Ciltte görülen sarkmalar ve lekelenmeler tedavi edilebilir

Yaş almak, tüm organlarda olduğu gibi ciltte de bazı değişikliklere neden oluyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yaş almak, tüm organlarda olduğu gibi ciltte de bazı değişikliklere neden oluyor. Yaş aldıkça ciltte değişikliklerin görülmesinin çok doğal olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Ciltte oluşan olumsuz etkiler, tecrübeli eller ile uygun zamanda uygun işlemlerle önlenebilir, yavaşlayabilir ve tedavi edilebilir.” dedi.

Her yeni yaş ile ciltte birtakım istenmeyen değişiklikler meydana gelebiliyor. Bu değişikliklerin neler olabileceğini açıklayan Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman “Ciltte oluşan kırışıklık, sarkma ve lekelenme gibi durumlar eğer bizi mutsuz ediyorsa önleyebilir, yavaşlatabilir ya da tedavi edebiliriz.” dedi.

Ciltte görülen ilk değişiklik kırışıklık

Yaşla birlikte cildimizde görülen değişikliklerden ilkinin kırışıklar olduğunu belirten Dr. Kübra Esen Salman “Yüz kaslarımız diğer kaslarımızdan farklı özelliklere sahip. Bu kaslarımız gülmek, kızmak, ağlamak gibi pek çok duyguyu ifade etmemizi sağlıyor. Bunlara mimik hareketleri ve bu hareketlerle yüzümüzde oluşan çizgilere mimik çizgileri diyoruz. Ancak yaş ile birlikte derimizin incelmesi ve su tutma kapasitesinin azalması, güneş ışınları, sağlıksız beslenme, sigara gibi faktörlerle de birleşince mimik çizgileri mimik yapmadan da fark edilir hale geliyor” şeklinde konuştu. Bu çizgilerin yüze yerleşmemesi için botoks uygulamasının gerektiğini belirten Dr. Salman, “Kasların gücünü azaltan bu yöntemin etkisi 4-6 ay devam ediyor. Net bir yaş aralığı bulunmayan bu uygulamada en sık botoks uygulanan bölgeler kaz ayağı çizgileri, kaş çatma çizgileri ve alın çizgileri” şeklinde konuştu.

Yer çekimi deri sarkmalarına neden oluyor

Deri sarkmalarının yerçekimi etkisiyle meydana geldiğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Yaş aldıkça yerçekiminin etkisiyle cildimizde deri sarkmaları oluşabiliyor. Bu sarkmalar beraberinde göz altlarında çökme, ağız kenarı çizgilerinde belirginleşme, ağız köşelerinin aşağı doğru sarkması gibi durumlar yüzümüzün yaşlı, yorgun ve mutsuz görünmesine neden olabiliyor. Bu gibi durumların oluşumunu yavaşlatmak ya da oluşan sarkmaları düzeltmek için; cildimizi beslemek, deri altı yağ dokusunu desteklemek ve derideki kolajen yapısını uyaran çeşitli mezoterapi, PRP ve altın iğne tedavileri kullanılabilir” dedi.

Güneşin zararlı ışınları cilt lekelenmelerine neden oluyor

Güneşin zararlı ışınlarının ciltte kahverengi lekelerin oluşumuna neden olduğunu belirten Dr. Kübra Esen Salman, “Fazla güneşlenme ve solaryum gibi yollarla maruz kalınan ultraviyole ışınları deride lekelenmeye sebep olabiliyor” dedi. Lekelerin derinliğinin, uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesinde oldukça etkili olduğunun altını çizen Salman, “Muayeneyle lekenin türü ve en uygun tedavi şekli belirlenerek tedaviye yön verilir. Leke tedavisinde çeşitli yüz soyma tedavileri, mezoterapi, PRP ve lazer işlemleri kontrollü bir şekilde yapılmalı” şeklinde konuştu.
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Dün 14:06 TSİ - Sağlık

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