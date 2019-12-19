Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

Halkın kalbine değen markaların ödüllendirildiği Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluştu. Yılın İş Kadını Big Chefs’in Kurucusu Gamze Cizreli olurken Yılın İş Adamı Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık seçildi.

İdeal Su ana sponsorluğunda düzenlenen 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın İş Kadını Big Chefs’in Kurucusu Gamze Cizreli ve Yılın İş Adamı Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık oldu.

Ülkemiz gücünü yerli markalarımızdan alacak

“Güçlü bir Türkiye için Türk markaları seçin” mottosuyla yola çıktılarını belirten Türkiye Altın Marka Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında 250 markamızın temsilcisini bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl uluslararası bir boyut da kazandırdığımız ödül törenimiz kapsamında, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan gelen yaklaşık 25 iş insanı İstanbul, Bursa ve Mersin de Türk firmalarıyla ticari görüşmeler yapacak. 1 milyar dolarlık ithalat, ihracat ve yatırım için opsiyonları değerlendirecek yabancı firmaların yerli markalarımızla yapacakları iş birliklerinin ülkemizin gücünü artıracağına inanıyoruz.” diye konuştu.

3. Türkiye Altın Marka Ödülleri Kazananları:

Yılın İş Kadını: Gamze Cizreli, Big Chefs

Yılın İş Adamı: Şahin Kırbıyık, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı