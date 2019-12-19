Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 14:15 TSİ- Ekonomi G: Dün 14:31 TSİ

Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

Halkın kalbine değen markaların ödüllendirildiği Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluştu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Halkın kalbine değen markaların ödüllendirildiği Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluştu. Yılın İş Kadını Big Chefs’in Kurucusu Gamze Cizreli olurken Yılın İş Adamı Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık seçildi.

İdeal Su ana sponsorluğunda düzenlenen 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yılın İş Kadını Big Chefs’in Kurucusu Gamze Cizreli ve Yılın İş Adamı Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık oldu.

Ülkemiz gücünü yerli markalarımızdan alacak

“Güçlü bir Türkiye için Türk markaları seçin” mottosuyla yola çıktılarını belirten Türkiye Altın Marka Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında 250 markamızın temsilcisini bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl uluslararası bir boyut da kazandırdığımız ödül törenimiz kapsamında, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan gelen yaklaşık 25 iş insanı İstanbul, Bursa ve Mersin de Türk firmalarıyla ticari görüşmeler yapacak. 1 milyar dolarlık ithalat, ihracat ve yatırım için opsiyonları değerlendirecek yabancı firmaların yerli markalarımızla yapacakları iş birliklerinin ülkemizin gücünü artıracağına inanıyoruz.” diye konuştu.

3. Türkiye Altın Marka Ödülleri Kazananları:

Yılın İş Kadını: Gamze Cizreli, Big Chefs

Yılın İş Adamı: Şahin Kırbıyık, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
Yılın Tüketici Kalite Ödülü Beypazarı mask
Yılın Tüketici Kalite Ödülü Beypazarı
​Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara’da buluştu mask
​Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara’da buluştu
En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor mask
En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor
​VakıfBank’tan vergi ödemelerine özel çözümler mask
​VakıfBank’tan vergi ödemelerine özel çözümler
Mert Fırat'ın İhtiyaç Haritası'na katkıda bulunmak artık çok kolay! mask
Mert Fırat'ın İhtiyaç Haritası'na katkıda bulunmak artık çok kolay!
ESET, 2019’un en iyi kurumsal güvenlik çözümleri arasında yer aldı mask
ESET, 2019’un en iyi kurumsal güvenlik çözümleri arasında yer aldı
Yılbaşı sofralarında maden suyu lezzeti mask
Yılbaşı sofralarında maden suyu lezzeti
DERSİAD’da Küresel Finans Sistemleri konuşuldu mask
DERSİAD’da Küresel Finans Sistemleri konuşuldu
Başkentgaz Uyarıyor! Kombi ve tesisat bakımlarınızı.... mask
Başkentgaz Uyarıyor! Kombi ve tesisat bakımlarınızı....
TEB Akıl Fikir Yarışması'nın başvuruları devam ediyor mask
TEB Akıl Fikir Yarışması'nın başvuruları devam ediyor

Dün 14:15 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor mask
En çok konut ve kira harcamasını İstanbullular yapıyor
NISSAN`dan üretim teknolojilerine 300 milyon dolarlık yatırım mask
NISSAN`dan üretim teknolojilerine 300 milyon dolarlık yatırım
Asgari Ücretlilerin Tamamının Dikkatine: Bugün Netleşecek! mask
Asgari Ücretlilerin Tamamının Dikkatine: Bugün Netleşecek!
Ekonominin kalbi bu fuarda atacak mask
Ekonominin kalbi bu fuarda atacak
​Emirates, Dhaka'ya günlük dördüncü seferine 29 Mart’ta başlıyor mask
​Emirates, Dhaka'ya günlük dördüncü seferine 29 Mart’ta başlıyor
Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu mask
Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL