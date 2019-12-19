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Dün 14:32 TSİ- Ekonomi G: Dün 14:40 TSİ

Ekonominin kalbi bu fuarda atacak

Türkiye Genç İşadamları Derneği, TÜGİAD Ankara Ticari Etkileşim Fuarı’nda, ekonomiye katkı sağlayıp yön veren firmalar, iş insanları, markalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve bankaları buluşturacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Önemli firmaların stantlarının yer alacağı TATEF, 21 Aralık Cumartesi günü 9.00-19.00 saatleri arasında protokol katılımı ve iş dünyasından önde gelen isimlerin konuşmaları ile ANFA Altınpark’ta gerçekleşecek.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), kuruluşunun 33. yılında, kuruluş amacına çok uygun bir etkinlikle karşımıza çıkıyor.

Yıllarca ulusal ve uluslararası alanda yaptığı başarılı girişim ve çalışmalarla öne çıkan köklü Dernek, 33 yıllık tarihinde ilk kez bir Fuar’a ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar ülkede girişimcilik ruhunun gelişimi ve genç girişimcilere önderlik, rehberlik yönündeki faaliyetleri ile büyük katkılarda bulunan TÜGİAD, şimdi de yeni kalkınma ivmesi yaratacak bir büyük sinerji için, tam donanımlı, iyi hazırlıklı ve geniş katılımlı bir organizasyonla yeni bir misyonu daha hayata geçiriyor.

Dernek, organize ettiği TÜGİAD Ankara Ticari Etkileşim Fuarı’nda (TATEF), Başkent ve ülke ekonomisine katkı sağlayıp yön veren firmalar, iş insanları, markalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve bankaları buluşturacak. TÜGİAD Ankara Şubesi ve Ticari İlişkiler Komisyonu tarafından organize edilen ve 21 Aralık Cumartesi günü ANFA Altınpark’ta gerçekleşecek TATEF’le; ekonomideki aktörlerin birbirleri ve tüketicilerle tanışmalarını sağlamak, bu sayede farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm katılımcı firmalara; varlıklarını sürdürmek, geliştirmek, güçlendirmek, yeni satış fırsatları sağlamak ve iş geliştirmek gibi faydalar yaratmak amaçlanıyor.

TBMM üyeleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, KOSGEB yetkilileri ve Ankara ticaret hayatının önde gelen iş insanlarının katılımıyla 21 Aralık Cumartesi günü saat 9.00’da başlayacak TATEF, bölgenin en kapsamlı sektör etkinliklerinden biri olma amacıyla yola çıkmış bulunuyor.

Fuar, ekonominin tüm bileşenlerini bir araya getirerek, ihtiyaç duyulacak her türlü donanım, geniş ürün gamı, son teknolojik ürünler ve inovasyon konusundaki tüm farklılıkları ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
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Dün 14:32 TSİ - Ekonomi

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