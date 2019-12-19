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Dün 14:46 TSİ- Ekonomi G: Dün 16:31 TSİ

‘Getir’ market ürünlerini dakikalar içinde Ankaralıların ayağına getiriyor

Ortalama 10 dakikalık teslimat hızıyla mobil ticarette dünyada bir ilk olan Getir, Ankara’daki operasyonuna başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Bin iki yüz farklı ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarına ulaştıran ve büyümesini sürdüren Getir, Ankara’da hizmet vermeye başladı.

Getir; Ayrancı, Bahçelievler, Birlik, Çayyolu, Çukurambar, Demetevler, Göksu Park,  Keçiören, Oran, Seyranbağları, Yaşamkent’te yer alan 11 dağıtım merkezi ve 110 motosikletli kuryesi ile artık Ankaralıların kapısını çalıyor; kullanıcılarına mutluluk getiriyor.

Kasım ayında başlayan operasyonuyla Getir Ankara’da en çok Bahçelievler, Çukurambar ve Keçiören’den sipariş aldı. Ankara halkı Getir’i en çok 19.00-22.00 saatleri arasında kullandı. Ankaralıların en çok sipariş verdiği ürünler; Kuzeyden Su, gofret ve simit olurken, uygulamayı en çok 18-34 yaş aralığındaki kullanıcılar tercih etti.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; ‘Getir’i kurarken amacımız, kullanıcılarımızın her ihtiyacında yanlarında olabilmekti. Getir sisteminin tasarımı ve hızı sayesinde moto kuryelerin hızlı olmasına gerek kalmadan bin iki yüz ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Getir’in kurulduğu günden bu yana indirilme sayısı 4,5 milyonu geçti. 15 milyonu aşkın siparişimizle kullanıcılarımızın kapısına mutluluk götürdük. Ankaralılar Getir’i çok sevdi. Mutluluk götürmeye başladığımız 23 Kasım’dan bu yana, 20 günde 20 bin kez Ankaralıların kapısını çaldık.’ dedi.

Getir’in Ankara ile ilgili planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tütek şunları söyledi: “Getir’in yanı sıra uygulamamızın içinde hızlı sıcak yemek teslimatı sunan GetirYemek ve büyük market alışverişlerinin daha kolay ve Getir konforunda yapılabilmesini sağlayan GetirBüyük girişimlerimiz de var. Bu hizmetlerimizi de en kısa zamanda Ankaralılara sunmayı hedefliyoruz. Sizlere bugün bir müjde daha vermek istiyorum. Yakın zamanda İstanbul’un ardından ikinci merkez ofisimizi Ankara’da açacağız. Bu merkezin içinde yer alacak Teknoloji Merkezi ile Getir’in yeni teknolojileri, Ankaralı gençlerimiz tarafından yazılacak. Getir olarak bugün 135’i Ankara’da olmak üzere 4 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. Ankara ofisimiz ile birlikte başkentimize yaptığımız yatırımı ve sağladığımız istihdamı daha da kuvvetlendirmiş olacağız.”

Kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için operasyon ağını büyütmeyi hedefleyen Getir; çok yakın zamanda Bursa ve Kocaeli gibi pek çok şehirde kullanıcısının kapısını çalacak.
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Dün 14:46 TSİ Ankara- Ekonomi

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