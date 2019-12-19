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23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...

‘TR’ uzantılı 400 bin alan adı, 3 ay içerisinde ODTÜ’den operatörlere transfer edilecek. İşte transfer ile ilgili detaylar...

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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‘TR’ uzantılı alan adlarının tahsisini yürüten Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ‘Kayıt Otoritesi’ yetkisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devretti. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’deki 400 bine yakın alan adı 23 Aralık 2019’dan itibaren 3 ay içerisinde belirlenen yetkili kayıt operatörlerine transfer edilmeye başlanacak.

1991 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) sahip olduğu ‘‘.tr’’ uzantı sağlama ve tahsis yetkisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) geçmesiyle birlikte, ‘‘.tr’’ uzantılı alan adı sahipleri için yeni bir süreç başladı. ‘‘.tr’’ uzantılı alan adlarını nic.tr üzerinden alan kullanıcıların, yetkili kayıt operatörlerine geçiş sağlaması gerektiğiyle ilgili web sitesinden kamuoyunu bilgilendiren ODTÜ, ‘‘.tr’’ uzantılı alan adı sahiplerine de bilgilendirme maili gönderdi. ODTÜ, 3 ay içinde aktarım sürecinin biteceğini, yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemlerinin de durdurulacağını açıkladı. Bugüne kadar nic.tr üzerinden yapılan ‘‘.tr’’ uzantılı kayıtlar, 23 Aralık 2019 itibari ile yetkili kayıt operatörlerine devredilebilecek.

TR uzantılı alan adı kaydını nic.tr üzerinden yapanları ne bekliyor?

Türkiye’de 410.419 bin adet ‘‘.tr’’ uzantılı alan adı var ve bu alan adlarının çoğunun kaydı nic.tr üzerinden yapılmış durumda. nic.tr sistemi 3 ay içerisinde tamamen kapanacağı için, bu süreçte ‘‘.tr’’ uzantılı alan adlarının yetkili kayıt operatörlerine aktarılması gerekiyor. nic.tr 2008’de alan adı satışı yapan 11 şirkete ‘‘.tr’’ uzantılı alan adı satışı yetkisi vermişti. Geçiş sürecinde, yetki verilen bu firmalar aracılığıyla alan adınızın aktarım işlemi gerçekleştirilebiliyor.

‘‘.tr’’ uzantılı alan adı transfer işlemini nasıl yapılır? 

nic.tr üzerinde ‘‘.tr’’ uzantılı alan adı kaydınız varsa, öncelikle nic.tr'nin paneline giriş yaparak transfer edeceğiniz domaini seçilmeli. Bir sonraki ekranda gelecek olan ‘Yetkili Kayıt Operatörü' seçim sayfasından aktarım yapacağınız operatör tercih edimeli. Güvenlik adımlarının tamamlanmasının ardından alan adınız yetkili operatöre geçişi tamamlanacak. 

“Alan adı aktarım işlemini, teknik altyapıyı sağlamış bir kayıt operatörü aracılığıyla yapın”

Hosting ve domain sektörünün öncü şirketlerinden Niobeweb.net Genel Müdürü Cüneyt Yağız, son gelişmelere dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de 400 binin üzerinde ‘‘.tr’’ uzantılı alan adı var. Bu alan adlarının çoğu nic.tr üzerinden alınmış durumda. En geç 3 ay sonra nic.tr’nin kapanacak olması, kullanıcılarda biraz paniğe sebep oldu. Alan adı sahipleri bu süreçte teknik altyapıyı sağlamış doğru bir kayıt operatörü aracılığı ile aktarım işlemini gerçekleştirirse, paniğe sebep olan tüm durumlar ortadan kalkacaktır. Biz şirket olarak kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi ve geçiş işlemlerini kesintisiz yapabilmeleri adına 7/24 hizmet vermek amacıyla çağrı merkezimizi güçlendirdik. Hem telefon hem de internet sitemiz üzerinden ‘‘.tr’’ uzantılı alan adı transfer işlemleriyle ilgili gerekli tüm bilgileri veriyoruz.” 
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Dün 14:58 TSİ - Teknoloji

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