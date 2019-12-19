Osmanlıspor TFF 1. Lig’in 16. haftasında Pazar günü sahasında İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü. Başkent ekibi, 1 saat 20 dakika süren antrenmanda tam kadro yer aldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra çabukluk çalışmasına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyunu oynayan mor-sarılılar, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Dün 14:58 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 15:20 TSİ
Osmanlıspor taktik çalıştı
Başkent ekibi, İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz