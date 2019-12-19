Osmanlıspor taktik çalıştı

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Osmanlıspor TFF 1. Lig’in 16. haftasında Pazar günü sahasında İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü. Başkent ekibi, 1 saat 20 dakika süren antrenmanda tam kadro yer aldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra çabukluk çalışmasına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5’e 2 top kapma oyunu oynayan mor-sarılılar, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.