Hüseyin Turan sevenleriyle buluştu

Halk Müziği Yorumcusu Hüseyin Turan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.



Türkülere getirdiği kendine has yorumuyla halk müziği dinleyicilerinin gönüllerinde ve kulaklarında benzersiz bir yer edinen Hüseyin Turan, 12. solo albümü "Türe"yle geçtiğimiz yıl kasım ayında müzikseverlere türkü dolu bir merhaba dedi. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluşan Hüseyin Turan 12.solo albümü Türe ve en çok ilgi gören şarkılarını seslendirdi.



Hüseyin Turan ve canlı orkestrasının, Anadolu'nun barış, dostluk ve kardeşlik ruhunu âşık geleneğinin günümüze erişmiş çok özel örnekleriyle yansıtan yeni "Türe" albümünden, yeni eserlerininin de yer alacağı çok özel bir repertuarla sahne aldı.