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Şişecam Düzcam Yunanistan’da Avrupalı mimarlarla buluştu

Avrupa’nın lider düzcam üreticisi Şişecam Düzcam, Yunanistan’da gerçekleştirilen Share Atina 2019’a katıldı.

Elif Duman
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Avrupa’nın lider düzcam üreticisi Şişecam Düzcam, Yunanistan’da gerçekleştirilen Share Atina 2019’a katıldı. Şişecam Düzcam, etkinlik ortağı olarak yer aldığı Share Atina 2019’da Avrupalı mimarlar ve mühendislerle bir araya geldi.

Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam’ın etkinlik ortağı olarak yer aldığı Share Atina 2019 mimari konferansı Atina’da gerçekleşti.

30 yılı aşkın süredir, düzcam, ayna, lamine cam, temperlenebilir kaplamalı cam başta olmak üzere geniş ürün gamı ile Yunanistan pazarında cam sektörüne hizmet veren ve ülkede yüzde 50’nin üzerinde pazar payına sahip olan Şişecam Düzcam, 12 ülkeden yaklaşık 3 bin Avrupalı mimarın katılımı ile gerçekleşen Share Uluslararası Mimarlık ve Mühendislik Forumu’nun son etkinliği olan Share Atina 2019’a katıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Avrupa’nın önde gelen mimarları inovatif projelerini ve mimari yaklaşımlarını paylaştı.

Konferansta, Şişecam Düzcam’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı, pazara sunulan yeni kaplamalı ürünleri ve referans projelerini içeren “New Technologies in Facade Design” sunumu; mimar, cephe danışmanı, cephe firmaları ve mimarlık öğrencilerinden oluşan 300’e yakın sektör temsilcisine aktarıldı. Etkinlik kapsamında oluşturulan fuaye alanında sergilenen Şişecam Düzcam’ın yenilikçi ürünleri, aralarında Avrupa’dan cam özelinde mimari projeleriyle ödül almış ünlü mimar ve mühendislerin de bulunduğu katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe dünyaca ünlü mimarlık ofisleri Zaha Hadid Architects ve MVRDV ‘nin yanı sıra, İspanyol mimar Francisco Mangado, Avusturyalı mimar Dietmar Eberle, Yunan mimar Vasilis Sgoutas sunumlarıyla katılırken, Türkiye’den Melike Altınışık Şişecam Düzcam ürünleriyle hayat bulan İstanbul Radyo ve TV Kulesi projesini katılımcılara aktardı.
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