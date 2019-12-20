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Mucize Doktor'da ki "Ela" Ayrıntısı Sosyal Medyanın Gündeminde!

Doktorlar dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Doktor Ela'ya hayat veren Yasemin Ergene, aradan geçen 10 yılın sonrasında yine Doktor Ela karakteriyle birlikte Mucize Doktor dizisinde rol aldı. Dün akşam ekranlara gelen bölümü izleyenler, Ela'nın soyadının dahi değiştirilmediğini ve Ela Altındağ olarak bu dizideki karakterin öne çıktığını gördüler. Sosyal medya çalkalandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Doktorlar isimli dizide "Doktor Ela" karakteriyle birlikte oldukça büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Yasemin Ergene, uzun yıllar boyunca herhangi bir dizide kendini göstermemiş ve unutulmaya yüz tutmuştu. 10 yılın ardından ekranlardaki yerini geri alan Ergene, Doktorlar dizisindeki "Doktor Ela" karakteriyle birlikte Fox TV'nin reyting rekortmeni olan dizide rol almaya başladı.

Gözden Kaçmadı

FOX TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Mucize Doktor2un 15. bölümü, dün akşam saatlerinde izleyenlerle buluştu .15. bölümü seyreden izleyiciler Doktor Ela karakterinin soyadının "Doktorlar" isimli dizideki soyadla aynı kaldığını "Ela Altındağ" rolünün devamı niteliğinde olduğunu farkettiler. Gözden kaçmayan bu anlar sosyal medya kullanıcılarını geriye döndürdü. Kullanıcılar Doktorlar dizisinde Ela'nın nikah masasında Levent tarafından terk edildiği anları yad ettiler.

Sosyal Medya Çalkalandı

Mucize Doktor'un dikkat çeken bu ayrıntı Twitter'de Trend Topic listesine 1.sıradan girdi. Yani 1 numaralı gündem konusu oldu. Çok sayıda Twitter kullanıcı "Doktor Ela" etiketini kullanarak gerek güncel, gerek geçmişe dönük birçok paylaşım altına imza attılar.

Kullanıcılardan biri, Doktor Ela'nın oda kapısında yazan "Doç. Dr. Ela Altındağ" görselini paylaşarak; 13 yıllık sürede boş adamları (Doktorlar dizisindeki Levent) hayatından atarak kariyerinde zirveye çıkmak gibi bir harekete aşık olduğunu söyledi.

Bir kullanıcı ise dizideki mantık hatasına değinerek; Doktor Ela'nın fazla kalmasını istemediğini, çünkü kardiyoloji uzmanı olarak girdiği dizide kalp damar cerrahisinden daha iyi bir operasyon çıkardığını anlattı.

Kullanıcıların büyük bölümü ise Doktorlar dizisinden bölüm fotoğrafları çekerek, yeni Ela ile karşılaştırdılr. 

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