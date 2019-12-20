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Küçük Çocuğu 1 Yıl Boyunca Tecavüz Edip, Videoya Kaydetti!

ABD Miami şehrinde yaşanan bu iğrenç olayda, 22 yaşında olduğu öğrenilen kadının henüz 14 yaşındaki erkek çocuğuna 1 yıl boyunca tecavüzde bulunduğu tespit edildi. Cinsel istismar anlarını saniye saniye kayıt altına alan sapık kadın, uyuşturucu kuryeliği yapması için bu videolarla şantajda bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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ABD'nin Florida eyaleti sınırlarında yer alan Miami şehrinde kan donduran bir olay yaşandı. İrabelis Carrazana isimli, 22 yaşında olduğu öğrenilen bir kadın; henüz 14 yaşında olan çocuğa tam 1 yıl boyunca tecavüzde bulundu ve tecavüz ettiği her anı saniye saniye kaydederek çocuğa şantaj yaptı.

Çocuk Anlattı...

Sabıka kaydı oldukça kabarık olan ve polisde 50'den fazla dosyası bulunan, güncel olarakta kaçak silah bulundurma suçundan cezaevinde olan sapık pedofili kadın, tecavüz görüntülerini saniye saniye kayıt altına aldı.

Çocuğu uyuşturucu kuryesi olarak kullanıp üzerinden para kazanma arzusuna giren kadın, çektiği görüntüleri bunu yapmazsan yayarım diyerek çocuğa izletti. Şantajlara boyun eğmek zorunda kalan 14 yaşındaki küçük çocuk, 22 yaşındaki pedofili kadın adına uyuşturucu sattığını ve çok sayıda uyuşturucu çetesi üyeleriyle görüştüğünü anlattı.

Telefonu Gösterdi

Polis merkezine giden ve olayları harfi harfine eksiksiz bir şekilde anlatan küçük çocuk, Carrazana isimli pedofili sapık kadın tarafından yüzlerce kez tecavüze uğradığını, uyuşturucu satmak için zorlandığını; uyuşturucu çetelerine üye olan kişilerle görüşme yaptığını, cinsel istismar kayıtlarının ve aralarında geçen tüm muhabbetlerin ise Carrazana'nın telefonunda olduğunu dile getirdi.

Video ve Mesajlara Ulaşıldı

14 yaşındaki küçük çocuğun bu anlattıklarının sonrasında inceleme başlatıldı. Pedofili olduğu yani çocuklardan cinsel anlamda hoşlandığı öğrenilen sapık kadının telefonunda hakkındaki suçlamaların tüm delilleri bulunuyordu.

Uyuşturucu Parası Alamadı Diye...

Ele geçirilen video ve mesajlarda yalnıza tecavüz olayının kanıtları değil. uyuşturucu olayının kanıtları da bulunuyor. Öyle ki pedofili kadın, 14 yaşındaki çocuğa sattırdığı bir uyuşturucunun parasını almadığından dolayı uzun süre kızmışt.

Çete Faaliyetleri Ortaya Çıktı

Dedektifler tarafından harfi harfine araştırılan mesajlarda Miami'de uyuşturucu ticareti yapan ve bu ticarette genel olarak çocukları kullanan bir çetenin var olduğu da tespit edildi.

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