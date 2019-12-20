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Meteorolojiden Çok Kritik Uyarı: Bu Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat... Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları artık Pazartesi itibarıyla sona erecek ve sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek. Trakya bölgesi tarafında gelecek soğuk hava dalgası Marmara'yı baştan sona etkisi altına alarak ani sıcaklık düşüşü meydana getirecek. Haftanın ikinci yarısı itibarıyla karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Özellikle İstanbullular tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalar oldukça yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 

Cumartesi günü itibarıyla sıcaklıklar ani bir düşüş yaşayacak. Bu düşüşten Edirne başta olmak üzere Trakya ve Çanakkale en çok etkilenen şehirler olacak. Bu şehirlerde pazar gününün geç saatlerine kadar fırtına ve yağış etkisini gösterecek. Ege ve Marmara Bölgesi'nde söz konusu hava tahmini, Pazar sabahından gecesine kadar devam edeceği yönünde.

Marmara Bölgesi'nde ise haftanın 2. yarısı itibaryla karla karışık yağmur ve hemen sonrasında kar beklentisi bulunuyor. 

Diğer Şehirler

Yurdun diğer şehirlerinde herhangi bir şekilde yağış tahmini bulunmuyor. Batı kesimler parçalı bulutlu havanın etkisi altına girecekken, diğer tüm kesimler bulutlu ya da açık olarak etkisini gösterecek.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu Uyarısı!

Marmara ve iç ile doğu kesimlere yönelikte bir uyarı altına imza atan Meteoroloji, bahsi geçen bu bölgelerde yer yer pus ve sis yaşanacağının duyurusunu yaptı. İç Anadolu bölgesinin, kuzey doğu kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey taraflarında hem sabah saatlerinde hem de gece saatlerinde don olayları yaşanacağını, özellikle yollarda donma problemine karşı trafikteki herkesin dikkatli seyretmesi gerektiği vurgulandı.

İstanbullular Dikkat!

Pazartesi için beklenmekte olan kuvvetli yağış, Trakya'dan start alacak ve tüm bölgeyi soğuk hava etkisine sokacak. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklık bu etkiyle birlikte ani bir düşüş yaşayacak.

Rüzgar, sonrasında karayel halini alacak ve bu sebepten dolayı da haftanın ilk yarısı değil, diğer yarısı itibarıyla hem kuzey bölgelerde hem de iç kesimlerde "ben buradayım" diyecek. 

Bugün 01:05 TSİ - Yaşam

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