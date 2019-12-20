Simge Büyük Coşku Yarattı! Instagram Sallandı...

Sosyal medyada oldukça aktif isimlerden birisi olan Simge Sağın, dün konser verdiği esnada çekilen çok sayıdaki pozunu Instagram hesabı üzerinden takipçilerine iletti. Konser kıyafeti olarak klasik siyah askılı bir kıyafet tercihinde bulunan güzel şarkıcı Sağın, söylediği şarkılarla birlikte hayranlarını son derece coşturarak unutulmaz anlar altına imza attı. Hayranlarıyla birer birer selfie de çekinen Sağın, ego kavramını tamamen ortadan kaldıran ünlülerin başında geliyor.

Instagram Sallandı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konser verdiği esnada objektiflere yansıyan pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı tarafından paylaşılan çok sayıda konser fotoğrafının bir arada olduğu kolaja kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Simge Sağın Kimdir?

8 Ağustos 1981 tarihinde hayata gözlerini açan ünlü şarkıcı Sinem Sağın, Aslan burcudur. Şişli'de doğmuştur.

Müzisyen bir babanın kızı olmasıyla birlikte doğduğu günden itibren müziğin direkt içinde olan Sağın, henüz 12 yaşındayken mükemmel derecede gitar çalmaya ve kendince besteler altına imza atmaya başladı. Ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde, eğitimini alarak başarıyla mezun oldu.

Simge Sağın, öğrenci olduğu dönem içerisinde profesyonel müzik kariyerine başlamıştır. İlk profesyonel deneyimi Zeynep Zidraror orkestrasında meydana gelen Simge SAğın, ardından Gülşen'e 4 farklı, Yaşar Günaçgün'a 2 farklı ve Serdar Ortaç'a 2 farklı şarkıda vokalist oldu.

2014 yılında prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı "Bip Bip" isimli EP albüm çıkaran Sağın, muhteşem bir şekilde patlayarak şöhret basamaklarını büyük bir hızla tırmandı. Albüm, Doğan Music Company yapımcılığıyla birlikte tüm dijital platformlarda yayınlanırken, albümde yer alan çıkış şarkısı "Bip Bip" ise tekil olarak 30 milyondan fazla görüntülenme aldı.

2015 yılında Miş Miş'le büyük trend yakalayan ve yaz aylarının vazgeçilmezi olan Simge 2016 yılı içerisinde Yankı'yı ve yine 2016 yılında Kamera'yı çıkardı.