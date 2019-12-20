Asgari Ücretlilerin Tamamının Dikkatine: Bugün Netleşecek!

3 farklı işçi konfederasyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek adına teklif sunacak. Ortak teklif Türk - İş tarafından Komisyon'a getirilecek. Çünkü en fazla üyeye sahip olması sebebiyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda söz sahibi olan işçi sendikası Türk - İş.

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret için bugün saat 11.15'te ortak bir açıklama yapacak olan 3 konfederasyon arasında Türk - İş, Hak - İş ve DİSK bulunuyor. Şu ana kadar yapılan tüm çalışmaları değerlendirip, 2020 asgari ücreti için net bir tutar belirlemek üzerine Türk - İş Genel Merkezi'nde toplantı yapılacak.

Talepler Açıklanacak

Ortak açıklamayla, gelecek hafta yapılacak olan son toplantı yapılmadan, sendikalar taleplerini açıklayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında çalışanlara verilecek olan asgari ücretin ne kadar olacağını belirlemek adına 3. toplantısını evvelsi gün yaptı. Asgari ücret görüşmelerinin TİSK başkanlığında yapılan 3.toplantısında TÜİK temsilcileri tarafından bir işçinin aylık gıda harcama tutarıyla ilgili bilgi verildi.

Aylık Gıda Harcaması Açıklanmıştı

TÜİK temsilcilerinin yaptığı açıklamalara göre bir işçinin ağır statüdeki işlerde aylık gıda harcamasının 2.331 TL, orta statüde işlerde aylık gıda harcamasının 2.086 TL ve hafif statüdeki işlerde 1.940 TL olarak öne çıkıyor.

3 Sendikanın Ortak Teklifi: 2.578 TL

Açıklanan TÜİK rakamı Türk - İş'i hayal kırıklığına uğrattı. TÜİK tarafından paylaşılan söz konusu tutarın 2018 yılına kıyasla %5.31 oranında artmış olması kafaları karıştırdı.

Bu oran yine TÜİK'in açıkladığı ve Kasım ayının odak noktası alındığı gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama zamlanmanın tam 15 puan altında kaldı. Çünkü Ocak ayından itibaren gıda fiyatlarına %20.31 oranında zam yapıldı. Hak - İş ve DİSK ile ortak bir akıl kurarak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 TL'de kesinlikle ısrarcı olduğunu açıkladı.