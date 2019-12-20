Korkunç Olay! Tecavüze Uğrayan Ünlü, Dayanamayarak İntihar Etti!

22 yaşında olan genç Kanadalı model Dasha Volnoukhin, bundan 3 yıl önce 19 yaşındayken iş bulma amacıyla Avustralya'nın Sydney kentinde ikamet etmeye başladı. 2016 yılı içerisinde bir eskort ajansına katılan ve burada cinsel ilişki işçisi olarak çalışıp geçimini sağlayan Volnoukhin, bu durumu hem ailesi hem de yakın arkadaşlarından gizleme ihtiyacı hisetti.

Fakat genç kadın, ajansta kaldığı 2. gecesinde korkunç bir olay yaşandı. İsminin Mustafa Kayırıcı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki bir şahıs, genç kadınla müşteri gibi bir araya geldi ve sonrasında kapıdan girer girmez genç kadına şiddet uygulayarak tecavüzde bulundu.

O anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alan Kayırıcı, talihsiz kadının üzerinde bulunan paraları da gasp ederek izini kaybettirme amacıyla kaçarak uzaklaştı.

Genç kadın, durumu hemen polis ekipleriyle paylaşırken, Kayırıcı haziran ayında yakalandı. Mayıs ve Haziran ayları içerisinde aralarında 13 yaşında küçük bir kız çocuğunun da yer aldığı toplam 9 kişiye tecavüz ettiği öğrenilen sapık şahıs, soygun ve yaralama dahil olmak üzere toplam 42 dosyayla yargılanacak.

Volnoukhin isimli talihsiz kadın, Kayırıcı hakim karşısına çıkıp yargılanmadan önce intihar ederek hayata gözlerini yumdu.

Dava dosyasında bulunan gizlilik kararından dolayı saldırganın Kayırıcı olduğu ve genç kadının kimliğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, birkaç gün önce bu sürenin geçilmesiyle birlikte gün yüzüne çıkan detaylar, Avustralya basınını fena salladı. Olay sadece Avustralya ile sabit kalmadı Dünya'nın birçok ülkesinin bugünkü basın gündeminde yer aldı.

Suç makinesi haline gelen canavar şahsın hakkında şuana kadar kesinleşmiş olan cezaların 14 yıl olduğu ve daha birçok dosya üzerinde yargılama yapıldığı ortaya çıktı.