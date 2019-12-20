Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 06:49 TSİ- Dünya G: Bugün 06:56 TSİ

Korkunç Olay! Tecavüze Uğrayan Ünlü, Dayanamayarak İntihar Etti!

"Avustralya Canavarı" lakabıyla bilinen Mustafa Kayırıcı'nın canice tecavüze uğrayan genç model davasında oldukça korkutan detaylar ortaya çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

22 yaşında olan genç Kanadalı model Dasha Volnoukhin, bundan 3 yıl önce 19 yaşındayken iş bulma amacıyla Avustralya'nın Sydney kentinde ikamet etmeye başladı. 2016 yılı içerisinde bir eskort ajansına katılan ve burada cinsel ilişki işçisi olarak çalışıp geçimini sağlayan Volnoukhin, bu durumu hem ailesi hem de yakın arkadaşlarından gizleme ihtiyacı hisetti.

Fakat genç kadın, ajansta kaldığı 2. gecesinde korkunç bir olay yaşandı. İsminin Mustafa Kayırıcı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki bir şahıs, genç kadınla müşteri gibi bir araya geldi ve sonrasında kapıdan girer girmez genç kadına şiddet uygulayarak tecavüzde bulundu.

O anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alan Kayırıcı, talihsiz kadının üzerinde bulunan paraları da gasp ederek izini kaybettirme amacıyla kaçarak uzaklaştı.

Genç kadın, durumu hemen polis ekipleriyle paylaşırken, Kayırıcı haziran ayında yakalandı. Mayıs ve Haziran ayları içerisinde aralarında 13 yaşında küçük bir kız çocuğunun da yer aldığı toplam 9 kişiye tecavüz ettiği öğrenilen sapık şahıs, soygun ve yaralama dahil olmak üzere toplam 42 dosyayla yargılanacak.

Volnoukhin isimli talihsiz kadın, Kayırıcı hakim karşısına çıkıp yargılanmadan önce intihar ederek hayata gözlerini yumdu.

Dava dosyasında bulunan gizlilik kararından dolayı saldırganın Kayırıcı olduğu ve genç kadının kimliğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, birkaç gün önce bu sürenin geçilmesiyle birlikte gün yüzüne çıkan detaylar, Avustralya basınını fena salladı. Olay sadece Avustralya ile sabit kalmadı Dünya'nın birçok ülkesinin bugünkü basın gündeminde yer aldı.

Suç makinesi haline gelen canavar şahsın hakkında şuana kadar kesinleşmiş olan cezaların 14 yıl olduğu ve daha birçok dosya üzerinde yargılama yapıldığı ortaya çıktı. 

Bugün 06:49 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi şebekeye elektrik vermeye başladı mask
Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi şebekeye elektrik vermeye başladı
Korkunç Olay! Tecavüze Uğrayan Ünlü, Dayanamayarak İntihar Etti! mask
Korkunç Olay! Tecavüze Uğrayan Ünlü, Dayanamayarak İntihar Etti!
Küçük Çocuğu 1 Yıl Boyunca Tecavüz Edip, Videoya Kaydetti! mask
Küçük Çocuğu 1 Yıl Boyunca Tecavüz Edip, Videoya Kaydetti!
Damadın En Mutlu Günü, En Acı Günü Oldu: Düğünde Döverek Öldürdüler! mask
Damadın En Mutlu Günü, En Acı Günü Oldu: Düğünde Döverek Öldürdüler!
Şişecam Düzcam Yunanistan’da Avrupalı mimarlarla buluştu mask
Şişecam Düzcam Yunanistan’da Avrupalı mimarlarla buluştu
Bir Anlık Hata Sonucu Milyoner Oldu! 220 Milyon TL... mask
Bir Anlık Hata Sonucu Milyoner Oldu! 220 Milyon TL...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL