Ünlü Şarkıcı Yürek Hoplattı: Giydiği Kıyafetle Sosyal Medyaya Damga Vurdu

38 yaşında olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı Beyonce, Dünya çapınd muhteşem bir popülariteye sahip. rapçi Daddy'nin doğum gününü kutlamak amacıyla yapılan partiye katılan Beyonce, öyle sıradışı bir elbise tercih etti ki, insanlar gözlerini ayıramadı. Derin yırtmaçlı ve detayları oldukça fazla olan kıyafet görenlerin dudağını uçuklattı.

ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, geçen haftasonu eşi Jay - Z ile beraber, rap şarkıcısı olan Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katılım gerçekleştirerek doyasıya eğlendi.

Beğeni ve Yorum Yağmuru

Ünlü şarkıcı, kalçanın en üst kısmından başlayan oldukça cesur yırtmaç dekoltesini, üzeri taşlarla bezeli yaprak detaylarıyla birlikte tamamen kusursuz hale getirdi.

38 yaşında olan Dünyaca ünlü yıldız, Kujta ve Meri markalı siyah derin yırtmacı bulunan elbisesiyle birlikte oldukça sıradışı bulunuldu. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Beyonce'un bu kadife elbisesi; siyah eldivenlerle çok daha güzel bir hale geldi. Beyonce, giydiği kıyafetin yanına kombin olarak zümrüt takılar ekledi.

4 Milyondan Fazla Beğeni

Doğum gününün gecesinde tercih ettiği kombini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin yüreğini hoplatan Beyonce, paylaştığı bu fotoğrafla birlikte çoğu ünlünün takipçi sayısından fazla beğeni kazandı. Şarkı kısa sürede 4 milyonluk beğeni sayısına ulaştı ve beğeni sayısı her saat onbinlerce artmaya devam ediyor.

Beyonce Kimdir?

4 Eylül 1981 tarihinde hayata gözlerini açan Beyonce; hem şarkıcı hem şarkı yazarı, hem oyuncu hem de kayıt yapımcısıdır.

Kariyeri başarılarla dolu olan güzel oyuncunun ilk solo albümü 2003 yılında ortaya çıkmıştır. Dangerously in Love'ı yayımlayan Beyonce bu albümüyle büyük bir çıkış yakalamış ve albümdeki 2 şarkısıyla 11 milyondan fazla satış elde etmiştir. Beyonce bu sayede 5 farklı Grammy ödülüne sahip oldu.

2005 yılı Haziran ayında Desiny's Child'ın ortaklığının bozulması ve dağılmasının ardından 3 farklı hitin yer aldığı diğer albümünü yayınlayan Beyonce bu albümüyle dünya çapında tanınan birisi haline gelmiştir. O süre ardında her 3-4 yılda bir yeni bir albüm çıkaran Beyonce, hayranları tarafından oldukça beğenilmektedir.