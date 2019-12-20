Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 07:07 TSİ- Magazin G: Bugün 07:17 TSİ

Ünlü Şarkıcı Yürek Hoplattı: Giydiği Kıyafetle Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Dünyaca ünlü rapçilerden olan Daddy'nin 50. yaşına girmesini kutlamak amacıyla yapılan törene katılanlar arasında yer alan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle birlikte tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Doğum gününün gecesinde giyindiği kıyafetle olan pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Beyonce'un söz konusu fotoğrafı 4 milyondan fazla beğeni alarak rekor kırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

38 yaşında olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı Beyonce, Dünya çapınd muhteşem bir popülariteye sahip. rapçi Daddy'nin doğum gününü kutlamak amacıyla yapılan partiye katılan Beyonce, öyle sıradışı bir elbise tercih etti ki, insanlar gözlerini ayıramadı. Derin yırtmaçlı ve detayları oldukça fazla olan kıyafet görenlerin dudağını uçuklattı.

ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, geçen haftasonu eşi Jay - Z ile beraber, rap şarkıcısı olan Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katılım gerçekleştirerek doyasıya eğlendi.

Beğeni ve Yorum Yağmuru

Ünlü şarkıcı, kalçanın en üst kısmından başlayan oldukça cesur yırtmaç dekoltesini, üzeri taşlarla bezeli yaprak detaylarıyla birlikte tamamen kusursuz hale getirdi. 

38 yaşında olan Dünyaca ünlü yıldız, Kujta ve Meri markalı siyah derin yırtmacı bulunan elbisesiyle birlikte oldukça sıradışı bulunuldu. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Beyonce'un bu kadife elbisesi; siyah eldivenlerle çok daha güzel bir hale geldi. Beyonce, giydiği kıyafetin yanına kombin olarak zümrüt takılar ekledi.

4 Milyondan Fazla Beğeni

Doğum gününün gecesinde tercih ettiği kombini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin yüreğini hoplatan Beyonce, paylaştığı bu fotoğrafla birlikte çoğu ünlünün takipçi sayısından fazla beğeni kazandı. Şarkı kısa sürede 4 milyonluk beğeni sayısına ulaştı ve beğeni sayısı her saat onbinlerce artmaya devam ediyor. 

Beyonce Kimdir?

4 Eylül 1981 tarihinde hayata gözlerini açan Beyonce; hem şarkıcı hem şarkı yazarı, hem oyuncu hem de kayıt yapımcısıdır. 

Kariyeri başarılarla dolu olan güzel oyuncunun ilk solo albümü 2003 yılında ortaya çıkmıştır. Dangerously in Love'ı yayımlayan Beyonce bu albümüyle büyük bir çıkış yakalamış ve albümdeki 2 şarkısıyla 11 milyondan fazla satış elde etmiştir. Beyonce bu sayede 5 farklı Grammy ödülüne sahip oldu.

2005 yılı Haziran ayında Desiny's Child'ın ortaklığının bozulması ve dağılmasının ardından 3 farklı hitin yer aldığı diğer albümünü yayınlayan Beyonce bu albümüyle dünya çapında tanınan birisi haline gelmiştir. O süre ardında her 3-4 yılda bir yeni bir albüm çıkaran Beyonce, hayranları tarafından oldukça beğenilmektedir. 

Bugün 07:07 TSİ - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sıla ve Hazer Amani Sonunda Dünya Evine Giriyor! mask
Sıla ve Hazer Amani Sonunda Dünya Evine Giriyor!
Ünlü Şarkıcı Yürek Hoplattı: Giydiği Kıyafetle Sosyal Medyaya Damga Vurdu mask
Ünlü Şarkıcı Yürek Hoplattı: Giydiği Kıyafetle Sosyal Medyaya Damga Vurdu
Simge Büyük Coşku Yarattı! Instagram Sallandı... mask
Simge Büyük Coşku Yarattı! Instagram Sallandı...
İlhan Şeşen Üsküdarlıları mest etti mask
İlhan Şeşen Üsküdarlıları mest etti
Erol Evgin'den Ankara'da görkemli final mask
Erol Evgin'den Ankara'da görkemli final
Genç Model, Göğüs Dekoltesiyle Instagram'ı Salladı! mask
Genç Model, Göğüs Dekoltesiyle Instagram'ı Salladı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu mask
Asgari ücret için ilk rakam belli oldu
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı mask
Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL