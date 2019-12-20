Sıla ve Hazer Amani Sonunda Dünya Evine Giriyor!

Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşturulan 2.Sayfa isimli program tarafından verilen müjdeli habere göre, ünlü şef Hazer Amani ve şarkıcı Sıla Gençoğlu, 2020 yılının Ocak ayının 2.haftasında Roma'da nikah masasına oturarak evlenecekler.

Ünlü ikili, aileleri ve yakın dostlarının katılım gerçekleştirecek olduğu nikah töreni için toplam olarak 130.000 TL harcama yaparak her şeyin üst derece lüks olmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz yaz aylarında Harbiye'de unutulmaz anlar yaşatan ünlü şarkıcı Sıla'yı seyreden Hazer Amani, ilişkileriyle ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine, ilişkinin muhteşem seviyede güzel gittiğini açıklamıştı.

Sıla ise Hazer ile aralarındaki aşkı, keyfinin çok yerinde olduğunu; kendini hiçbir zaman böylesine dinç ve mutlu hissetmediğini belirtmişti. Oldukça hoş bir duygu içerisinde olduğunu söyleyerek anlatmıştı.

Evlilik hazırlıklarına başlayan güzel çift, objektiflere ilk kez Türk Eğitim Derneği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu'nda el ele poz vermiş ve bunu yayınlamışlardı.

Ahmet Kural Olayları

Sıla'nın önceki eşi Ahmet Kural, Sıla'yı darp ederek tehditte bulunduğu ve sık sık hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ayrı suçtan toplam olark 16 ay 20 gün hapis cezası almıştı.

Ahmet Kural, Sıla'ya yaptığı tehdit suçundan dolayı 7 ay 15 gün hapis cezası, yaralamadan dolayı 5 ay hapis cezası, hakaret suçu sebebiyle 4 ay 5 gün hapis cezası aldı. Böylelikle toplam olarak 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilmiş oldu.

Cezanın 2 yıldan az olmasından dolayı sanık Kural cezaevine girmezken, mahkeme HAGB kararı verdi. Yani Kural, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse söz konusu cezası silinecek. Eğer işlerse bu suçun cezaını ve + olarak diğer işlediği suçun cezasını yatacak.

Sıla Açıklama Yapmıştı

Ahmet Kural'ın aldığı cezalar sonrasında mahkeme çıkışında açıklamalar yapan Sıla, Türk adaletine teşekkürü borç bildiğini oldukça mutlu olduğunu ve bu kararın tüm kadınlara güven verdiğini söylemişti.