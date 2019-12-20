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Altındağ’da Ferfene Gecesi düzenlendi

Anadolu'da kış akşamlarının vazgeçilmezi ve yüzlerce yıllık Türkün töresi Ferfene Gecesi Altındağ'da yaşatıldı.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara Ferfene Gecesi her yaştan Altındağlıyı bir araya getirdi. Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen geceye Altındağlı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcının ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Anadolunun dört bir yanından türkülerin söylendiği gece seymen gösterisiyle de renklendi. Anadolunun geleneksel türkülerinin hep bir ağızdan söylendiği Ferfene gecesi sımsıcak anlara sahne oldu.

BİNLERCE YILLIK GELENEK

Yüzlerce yıllık geleneksel eğlence gecesi olan Ferfeneyi Altındağda yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ''Bu gece Altındağda buram buram geçmiş ve gelenek samimiyet ve muhabbet vardı. Anadolu kış gecelerinin vazgeçilmezi Ferfene Gecesi ile  hemşehrilerimizin buluşmasına ve kaynaşmasına vesile olduk. Çok eğlenceli ve sıcak bir atmosfer yaşadık. Söz verdiğimiz gibi kültürümüzü nesilden nesile aktarmaya devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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Bugün 09:18 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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