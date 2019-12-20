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DERSİAD’da Küresel Finans Sistemleri konuşuldu

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği, her hafta ilgi çekici konuları değerlendirmek üzere farklı konukları ağırlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dünyanın ve insanlığın ihtiyaç duyduğu “erdemli iş adamlarını” yetiştirmek, üyelerini doğru hedefe ulaştırma gayreti ile hizmet veren Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD), her hafta ilgi çekici konuları değerlendirmek üzere farklı konukları ağırlıyor. Dersiad Genel Merkezi’nde “ Türkiye Üzerindeki Etkileri ile Küresel Finans Sistemi” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak,küresel ekonomideki mevcut düzeni anlattı.

Ticaret hayatının ihtiyaç duyduğu erdemli iş adamları yetiştirmek amacıyla çalışmalarını yürüten DERSİAD’ın bu haftaki konuğu Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak oldu.

Bilişim, genom ve uzay teknolojisinin her şeyi değiştirdiğinin altını çizen Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, “Dünyada 62 patron bulunuyorve bu 62 patron dünya gelirinin yarısına sahip. Bu patronların 7’si, diğerlerinden daha zengin. Avrupa veya ABD halkı değil, zengin olan sadece bir avuç adam. Şuanda küresel sistem bizim için ideal bir konumda değil. Bizim bu dünya ekonomisini doğru okumamız gerekiyor. Küresel güçlerin planı Türkiye'yi bölgesel bir denge unsuru olarak gördükleri için ülkenin düşmesini engellemeye çalışıyorlar. Ancak ayağa kalkmasını da önlemeye çalışıyorlar. Ancak Allah'ın dediği olur. Akıllı dürüst ve çalışkan olursak, biz kazanabiliriz. Yusuf'u Mısır'a Sultan eden Allah, bizi yeryüzünün varisi kılmak istiyor. Ama biz buna hazır mıyız?” dedi.
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