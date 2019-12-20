Başkan Ercan “Yılın Çevreci Ödülü”ne layık görüldü

Çankırılı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İş Adamları Birliği’nin düzenlediği “Alanında Yılın En İyileri” ödül töreninde Sincan Belediyesi ve Başkan Murat Ercan “Yılın Çevreci Ödülü”ne layık görüldü. Başkan Ercan ödülü AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın elinden aldı.

ÇANKIRI-BİR tarafından verilen “Fahri Hemşehrilik Beratı” ünvanı da Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a verildi.

Başkan Ercan aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çankırılı ve Sincanlılara teşekkür etti; “Herkese saygılarımı sunuyorum. Bu güzel ödülü almak kadar değerli milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan’dan almak beni ayrıca onure etti, mutlu etti. Sincan’da çok sayıda Çankırılı kardeşim var. Onlar aslında hediyeyi bana baştan vermişlerdi. Yakınlıkları, içtenlikleri, samimiyetleriyle her zaman en büyük desteği verdiler, Allah razı olsun. Buradan kendilerine teşekkürler ediyorum. Onlar ve tüm Sincan halkı adına ödülü aldığımı ifade etmek istiyorum. Yarenler diyarı Emir Karatekin’in memleketi Çankırı’ya selamlarımı iletiyorum.” diye konuştu.

Başkan Ercan’a ödülünü takdim eden AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da “Murat Ercan çok kısa sürede Sincan’ın çehresini değiştiren bir arkadaşımız. Ona ödül vermekten özellikle mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.” sözleriyle duygularını ifade etti.