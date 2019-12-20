Hanımefendi’nin Ziyareti 24 Aralık’ta başlıyor

Yıllar önce kovulduğu kasabaya çok zengin bir kadın olarak dönen Bayan Zahanasyan,

fakirlik içinde yaşayan kasaba halkına yüklü bir bağış yapacağını ancak bir şartı olduğunu söyler.

Bu şart, kasabalıların para ve adalet ile olan sınavını başlatacaktır.

Yaklaşık iki aydır prova sürecinde olan oyunda Gönen Aykaç, Can Gürzap, Uğur Keleş, Mutlu Güney, Mahmut Gökgöz, Erhan Tuna, Oğuz Tunç, Zeliha Güney, Tayfun Sav, Mürsel Yaylalı, M. Coşkun Ülgen, Murat Yatman, Burak Çağlar, Nurettin Özşuca, Burhan Yıldız, Dinçer Simsar, Ece Sarıçoban, Emre Çebi, Cenk Dinçsoy, Eren Özyalçın, Melis Özpaça, Kamil Gençtürk, Mehmet Emin Önal, Fevzi Erden, Nur Merve Akdemir, Özge Aktaş, Selvin Konuk ve Şimal Kepçeli rol alıyor.

Yazan: Friedrich Dürrenmatt

Çeviren: Kemal Bekata

Rejisör: Can Gürzap

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Dramaturg: Selen Korad Birkiye

Yönetmen Yardımcısı: Mutlu Güney