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ESET, 2019’un en iyi kurumsal güvenlik çözümleri arasında yer aldı

Siber güvenlik kuruluşu ESET, “2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Endpoint Protection Platforms” firmalarından biri olarak seçildi.

Elif Duman
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Siber güvenlik kuruluşu ESET, “2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Endpoint Protection Platforms” firmalarından biri olarak seçildi. Bilişim ve iş dünyası profesyonellerinin tercihiyle 2019’un en iyi uç nokta koruma çözümlerinin belirlendiği seçimde, kurumsal ESET Endpoint Security yazılımı 5 üzerinden, 4.6 puan aldı.

Araştırma kuruluşu Gartner tarafından organize edilen “2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice”, çeşitli sektörlerdeki profesyonel kullanıcıların belirlediği ve öne çıkardığı markaları sıralıyor.

Kurumsal çözümler satın alma, uygulama veya kullanma deneyimine sahip bilişim profesyonelleri veya iş kullanıcıları, bu kez kurumsal güvenlik yani Endpoint Protection (Uç nokta koruma) çözümleri sunan üreticileri değerlendirdi.

253 kurumsal seviye kullanıcısı, ESET Endpoint Security'yi uygulama kolaylığı, güvenilirlik, marka yanıtının güncelliği ve teknik destek kalitesi gibi tüm ölçütleri 5 üzerinden 4,6 vererek puanladı.

Güvenlik işletmeler için her zamankinden daha kritik öneme sahip

ESET İş Geliştirme Direktörü Ignacio Sbampato, şu açıklamayı yaptı: “2019 Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Endpoint Protection Platforms'ta seçilenlerden biri olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Bu tanımlama, işletmelere güvenilir son teknoloji güvenlik çözümleri sunma konusundaki bağlılığımızın bir kanıtıdır. Uç nokta koruması, işletmeler için her zamankinden daha kritik öneme sahiptir ve kullanıcılarımızın korunması çok önemlidir. Müşterilerden bu kadar olumlu yanıtlar görmek ve çözümlerimizin kuruluşların güvenliğini sağladığını bilmek... Yaptığımız şeyi yapmamızın nedeni budur.”
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