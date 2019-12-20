Pop-up kameralarla ilgili bilmeniz gerekenler

Son dönemin yeni akıllı telefon trendlerinden pop-up kameralı telefonlar, çentiksiz tam ekran deneyimi ve yenilikçi tasarımı gibi unsurlarla teknoloji severlerin ilgisini çekiyor. Telefon kasasının içine gizlenen ve sadece selfie çekildiğinde ortaya çıkan 16MP pop-up kamerasıyla işte HONOR 9X’in ortaya çıkış hikayesi...

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, yenilikçi ekran tasarımlarıyla bugüne kadar pek çok başarılı modele imza attı. Önce HONOR Magic 2’in kızaklı yapısı, ardından HONOR View 20’in delikli ekran tasarımı derken, en son pop-up kamerası ile çentiksiz tam ekran deneyimini sunan HONOR 9X modeli geldi. Peki kısa süre önce piyasaya sürülen HONOR 9X’in fütüristik pop-up kamerası nasıl ortaya çıktı ve kullanıcılara neler sunuyor?

HONOR’un 5 yıl önce patent başvurusunda bulunduğu pop-up kamera özelliği, iki ayrı tasarımı kapsıyordu. İlk olarak HONOR 7i’de görülen dönebilen kamera ve şimdi HONOR 9X’te yer alan pop-up kamera tasarımı. Huawei’in zorlu ürün testi standartlarından başarıyla geçen HONOR 9X pop-up kamera tasarımı, farklı ısı ve nem ortamlarında defalarca kaldırma ve dayanıklılık testlerine maruz tutuldu. Uzun süreye yayılan testlerden sonra, 15 kg’a kadar ağırlık kaldırabilen ve kullanım ömründe 100 binden fazla kez açılıp kapanabilen pop-up kamera özelliği ve yenilikçi tasarımıyla HONOR 9X ortaya çıktı. Yani telefonunuzla günde 20 kez de ön kameranızı açıp kapasanız, pop-up kameranın başarılı performansı en az 10 yıl garanti ediliyor.

Akıllardaki soru...

Pop-up kameralarla ilgili akıllara gelen ilk soruya da yanıt verelim. Ön kamera, düşmeye karşı koruma mekanizmasıyla beraber geliyor. HONOR 9X’i elinizden kaydırdığınızda, sensör saniyeler içinde düşmeyi fark ediyor ve pop-up kamerayı otomatik olarak içeri çekiyor. Ayrıca 9X’in geçtiği test standartları, tozlu ortama karşı koruma, su geçirmezlik gibi farklı koşullara karşı da güvence sağlıyor.

Son olarak, HONOR mühendisleri 9X’in üst çerçevesinde daha küçük bir alıcı yerleştirip, alt çerçevesine ise ışık sensörü gibi bileşenleri saklayarak ekran konusunda taviz vermeyen, full HD+ çözünürlüklü 6.59 inç tam ekran deneyimini tüketicilere sunmuş oldu. Böylece çentiksiz tam ekran çözümleriyle telefonda dizi/ film izlemek hiç olmadığı kadar keyifli artık!