Mert Fırat'ın İhtiyaç Haritası'na katkıda bulunmak artık çok kolay!

Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri ile destekçileri buluşturan platform İhtiyaç Haritası, iyzico’nun sağladığı ödeme altyapısı ile yeni bir döneme giriyor. İhtiyaç Haritası kurucuları arasında yer alan, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi, oyuncu Mert Fırat ile iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, iş birliğinin detaylarını anlattı.

Türkiye’nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico, ihtiyaç sahiplerini destekçi kişi ve kurumlarla buluşturan online platform İhtiyaç Haritası ile önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. iyzico ile İhtiyaç Haritası’nın hayata geçirdiği iş birliği sayesinde, ihtiyaçların sahiplerine ulaşmasında yaşanabilecek engeller ortadan kalktığı gibi, yerel esnafın kalkınması da sağlanıyor.

E-ticaret firmaları, pazar yerleri ve bireysel kullanıcılar için ödeme altyapısı sağlayan ve 38 binden fazla üye iş yerine ödeme altyapısı sunan iyzico’nun gelir elde etmeksizin, ödeme altyapısıyla destek olduğu İhtiyaç Haritası platformu, bu projeyle beraber bir sosyal pazar yerine dönüşüyor. İş birliğinin ilk aşamasında Amasya, Ankara, Diyarbakır ve Kayseri pilot iller olmak üzere kırtasiye, oyuncak ve eğitim gibi farklı kategorilerde ürün satan tedarikçilerin platforma kayıtları tamamladı.

Kargo maliyeti ve zaman kaybı sona eriyor

Türkiye’de bir ilk olan sistem sayesinde ihtiyaç karşılamak isteyen kurum ya da kişiler ihtiyacı karşılamak istedikleri tedarikçiden ürünleri satın alarak dakikalar içerisinde desteklerini tamamlayabiliyor. İhtiyaçların harita tabanlı olarak toplandığı ve ürün teslimi, kargo gibi sorunların ortadan kaldırıldığı sistem sayesinde yerel esnaf da desteklenmiş oluyor.

İyiliğe giden en kısa yol

Teleskoptan gelinliğe müzik sınıflarından engelli sınıflarına, hatta tiyatro sınıflarına kadar birçok alanda ihtiyaç sahibiyle destekçileri buluşturduklarını hatırlatan Mert Fırat, “iyzico’nun teknoloji ve altyapı desteğiyle hayata geçirdiğimiz “sosyal pazar yeri” yaklaşımıyla yerel üretici ve satıcıları da kalkındıracağımıza inanıyoruz. Türkiye’de yaşayan herkes sisteme girip isterse ihtiyacı karşılayabilir isterse tedarikçi olabilir. Doğru ihtiyaç sahiplerini doğru destekçileri doğrulanmış hesaplarla buluşturmak istiyoruz. Bu hayatın içinde destekleşerek, birlikte olarak, imece kültürünü hatırlatarak buna sahip çıkmak bizim en önemli değerimiz." dedi.

“Böyle değerli bir projede yer almak gurur verici”

İhtiyaç Haritası platformunun iyzico’nun desteği ile ilgili iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu, “Artık ihtiyaçlar bir ilden başka bir ile iletilmeyecek, ihtiyaç sahibinin yaşadığı ilden tedarik edilebilecek. Böylelikle hem iyilik hızla ulaşacak hem de o ilin esnafı desteklenmiş, ekonomisi hareketlenmiş olacak.” sözleriyle İhtiyaç Haritası’nda yeni dönemin getireceği sosyal faydanın altını çizdi.

iyzico’nun İhtiyaç Haritası’na desteğinin ticari bir beklenti taşımadığını özellikle belirten Özbuğutu, kendileri için bu projede yer almanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi ve “Ben İstanbul’dayım. Kars’taki bir okula yardımda bulunmak istiyorum. Aslında burada yerel bir tedarikçiden bu ürünler alındığı noktada ihtiyaç sahibinin ihtiyacı gideriliyor ve aynı anda da yerel ekonominin de desteklenmesi başarılıyor.” dedi.