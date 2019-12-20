​VakıfBank’tan vergi ödemelerine özel çözümler

Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunan VakıfBank, ticari faaliyette bulunan tüm firmaların ve bireysel müşterilerin vergi dönemi stresini de ortadan kaldırıyor. Mükellefler, gelir, geçici ve kurumlar vergisinin yanı sıra harç, ceza ve amme alacağı niteliğindeki borçlarını VakıfBank’ın sunduğu çözümlerle hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebiliyor.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiren VakıfBank, tüm vergi ödemelerinde sunduğu özel hizmetleriyle de mükelleflerin yanındaki güç olmaya devam ediyor. Yeni yılda da ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini şube, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM kanallarıyla diledikleri gibi ödeme rahatlığını sürdürüyor. VakıfPay ve VakıfBank kredi kartları ile hafta sonu da dâhil olmak üzere zaman sınırlaması olmadan vergi ödemesi yapılmasına imkân tanıyan VakıfBank, özel çözümleriyle de müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Dileyene dijital dileyene otomatik ödeme seçeneği

VakıfBank şubeleri, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil ve ATM’ler üzerinden ödeme yapabilen müşteriler, düzenli ödeme talimatı seçeneğiyle takip etme ya da gecikmeye düşme sorunlarını ortadan kaldırarak, MTV ödemeleri de dâhil tüm vergi ödemeleri için otomatik ödeme talimatı verebiliyor.

VakıfPay ve VakıfBank kredi kartlarını kullanan banka müşterileri, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden vergi ödemelerini, hafta sonları ve resmi tatiller dâhil olmak üzere saat sınırlaması olmaksızın rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Kredi kartı kullanmayan VakıfBank müşterileri, VakıfPay ile rahatlıkla işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi ihtiyaç halinde anında kredi kullanma imkânına da sahip oluyor.

Çok sayıda vergi ödemesi olanlara entegre çözümler

VakıfBank çok sayıda vergi ödemesi olan müşterileri için de özel çözümler sunuyor. Yazılım programlarını banka sistemi ile entegre eden müşteriler, vergi ödemelerini Online Vergi Ödemeleri ürünü ile anında gerçekleştirebiliyor. Ayrıca çok sayıda taşıtı olan ve vergi ödeme talimatı bulunan VakıfBank müşterileri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, beyanname numarası bulunan Gümrük Vergisi ve tahakkuk numarası bulunan diğer tüm vergi ödemelerini de VakıfBank’ın Toplu Vergi Tahsilatı ürünü ile tek tuşla toplu şekilde hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor