Mor-sarılılar tam kadro çalıştı

TFF 1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmanda tam kadro yer alan başkent ekibi, ısınmaya yönelik koordinasyonla çalışmalara başladı. Daha sonra koordinasyona ve çabukluğa dayalı oyunla çalışmaları sürdüren mor-sarılılar, tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, duran top organizasyonlarının ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla son buldu.