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Mor-sarılılar tam kadro çalıştı

Osmanlıspor, Pazar günü sahasında İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Elif Duman
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TFF 1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmanda tam kadro yer alan başkent ekibi, ısınmaya yönelik koordinasyonla çalışmalara başladı. Daha sonra koordinasyona ve çabukluğa dayalı oyunla çalışmaları sürdüren mor-sarılılar, tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, duran top organizasyonlarının ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla son buldu.
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Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü mask
Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü

Bugün 15:07 TSİ - Spor

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Mor-sarılılar tam kadro çalıştı mask
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı
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