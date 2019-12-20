TFF 1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmanda tam kadro yer alan başkent ekibi, ısınmaya yönelik koordinasyonla çalışmalara başladı. Daha sonra koordinasyona ve çabukluğa dayalı oyunla çalışmaları sürdüren mor-sarılılar, tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, duran top organizasyonlarının ardından yapılan bireysel şut çalışmasıyla son buldu.
Bugün 15:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:08 TSİ
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı
Osmanlıspor, Pazar günü sahasında İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz