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Ekoköy’de fidanlar toprakla buluştu

Mamak’ın prestij projelerinden biri olacak olan Ekoköy‘ün ilk etabında 4 yüz meyve ağacı toprakla buluştu.

Elif Duman
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Toprak kokusunu özleyenlerin adresi olacak

Mamak’ın prestij projelerinden biri olacak olan Ekoköy‘ün ilk etabında 4 yüz meyve ağacı toprakla buluştu. Ekoköy projesinin ilk fidanını diken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Seçim öncesi Mamaklılara verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getirmeye devam ediyoruz.” dedi. Gökçeyurt Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik alanda 2 etap halinde hayata geçecek proje ile hem eko turizm canlanacak hem de doğal güzelliğe sahip bu özel yer toprak kokusunu özleyenlerin yeni adresi olacak.

Bölge ekonomisine katkıda bulunacak

Proje kapsamında inşa edilecek atölyelerde doğal ürünlerin imal edileceğini ifade eden Köse, “Uygun fiyatlı ve taze ürünleri, oluşturacağımız satış noktalarında tüketiciyle buluşturacağız. Öğrencilere tarım eğitiminin verileceği, evcil hayvanların da yer alacağı Ekolojik Köyümüzde, dinlenme ve çocuk oyun alanları, sera alanı, meyve bahçeleri olacak. Sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülen eko turizm ile vatandaşlarımız hem doğal ürünlere daha rahat ulaşabilecek hem de özlem duyduğu köy ortamının keyfini Mamak’ta yaşayabilecek. Aynı zamanda bölge ekonomisinin canlandırılması da katkıda bulunacak.” dedi.
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Dün 10:23 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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