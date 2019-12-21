Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:04 TSİ- Belediye G: Bugün 11:16 TSİ

Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı’nda

Çankaya Belediyesinin halka dokunan önemli hizmetlerinden Çankaya Evleri, kursiyerlerin hobi, kişisel gelişim kurslarından yararlanmasını sağlamanın yanı sıra kurs gördükleri alanlarda saha çalışması yapmasını da sağlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Bilkent Çankaya Evi Dijital Fotoğrafçılık kursiyerleri, Beypazarı’na giderek öğrendiklerini sahada uygulama imkanı buldu.

Çankaya Belediyesinin Başkan Alper Taşdelen döneminde sayısını 27’ye çıkardığı Çankaya Evleri hem hobi ve kişisel gelişim ile meslek kurslarını ücretsiz görme imkanı buluyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. İlçenin birçok semtinde bulunan Çankaya Evlerinde 100’e yakın kurs çeşidini Çankayalılarla buluşturan Belediye, katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmelerine de olanak sağlıyor. Doğa fotoğrafları ve yöreye özgü materyalleri objektifinden yansıtma imkanı bulan Bilkent Çankaya Evi Dijital Fotoğrafçılık kursiyerleri Beypazarı’nda saha çalışması yaptı.

Çankaya Evinde aldıkları teknik eğitimleri pratikte uygulamanın çok daha verimli ve kalıcı olduğunu dile getiren kursiyerler, Beypazarı gezisinin hem sosyal açıdan hem de fotoğrafçılık açısından yararlı olduğunu belirttiler. Benzer çalışmaları zaman zaman yapacaklarını aktaran kursiyerler, Çankaya Evlerinin insan hayatına dokunan değerli mekanlar olduğunu eklediler.  

Çankaya Evlerinin kursları arasındaki el sanatları ve hobi kursları içinde en büyük ilgiyi resim, dans, kağıt rölyef, örgü, takı tasarım, ahşap süsleme ve mefruşat gibi dersler görürken, kişisel gelişim kurslarından ilk sırayı bilgisayar işletmenliği alıyor. İşaret dili, diksiyon ve dijital fotoğrafçılık derslerinin de yoğun ilgi gördüğü Çankaya Evleri’nde İngilizce ve İspanyolca ise yabancı dil eğitiminde en çok talep edilenler arasında yer alıyor. Okuma yazma kurslarının da yoğun ilgi gördüğü Çankaya Evlerinde, meslek edindirme kursları arasında makyaj teknikleri ilk sırada yer alırken onu bilgisayarlı muhasebe, halkla ilişkiler ve sahne makyajı eğitimi izliyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti mask
Başkan Demirel yeni kreşi ziyaret etti
Altındağ'da Sarıkamış şehitleri unutulmadı mask
Altındağ'da Sarıkamış şehitleri unutulmadı
Başkan Altınok: ''Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz'' mask
Başkan Altınok: ''Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin geleceği olmaz''
Başkan Altınok: ''Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız" mask
Başkan Altınok: ''Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız"
Başkan Oğuz öğrencilerle birlikte "İstiklal"i izledi mask
Başkan Oğuz öğrencilerle birlikte "İstiklal"i izledi
Yenimahalle'de Minyatür Ustası Atabek anıldı mask
Yenimahalle'de Minyatür Ustası Atabek anıldı
Ekoköy’de fidanlar toprakla buluştu mask
Ekoköy’de fidanlar toprakla buluştu
Altındağ’da spor atağa kalkıyor mask
Altındağ’da spor atağa kalkıyor
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı mask
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor mask
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor

Bugün 11:04 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı mask
Yenimahalleli miniklere Yerli Malı Haftası’nı kutladı
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor mask
Çankaya Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyor
Kahramankazan'da doğal yaşam korunuyor mask
Kahramankazan'da doğal yaşam korunuyor
Ç’engel Atölyenin yeni yıl hediyeleri hazır mask
Ç’engel Atölyenin yeni yıl hediyeleri hazır
Başkan Altınok’tan Ekrem’e bisiklet hediyesi mask
Başkan Altınok’tan Ekrem’e bisiklet hediyesi
Başkan Ercan “Yılın Çevreci Ödülü”ne layık görüldü mask
Başkan Ercan “Yılın Çevreci Ödülü”ne layık görüldü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak mask
'Atık Jilet Kutusu' projesi ile atık jiletler geri dönüşüme kazandırılacak
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor mask
Ankara'da yoğun sis! Hayatı olumsuz etkiliyor
Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı mask
Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı! mask
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL