Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 14:36 TSİ- Spor G: Dün 14:37 TSİ

Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır

Başkent ekibi, İstanbulspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında İstanbulspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 40 dakika sürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyona yönelik oyunla devam eden antrenmanda 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın son antrenmanı sprint çalışmasıyla son buldu.
# OSMANLISPOR İLE İLİŞKİLİ:
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı mask
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı
Osmanlıspor taktik çalıştı mask
Osmanlıspor taktik çalıştı
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu mask
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı mask
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı
Oyunculara Taşdemir’den kahvaltı jesti mask
Oyunculara Taşdemir’den kahvaltı jesti
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Ümraniyespor hazırlıklarına devam edildi mask
Ümraniyespor hazırlıklarına devam edildi
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı mask
Mor-sarılılar kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
Osmanlıspor’da yenileme günü mask
Osmanlıspor’da yenileme günü
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

Dün 14:36 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır mask
Osmanlıspor, İstanbulspor maçına hazır
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı mask
Mor-sarılılar tam kadro çalıştı
Osmanlıspor taktik çalıştı mask
Osmanlıspor taktik çalıştı
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu mask
Antrenman kuvvetle başladı taktikle son buldu
Türk Telekom, İstanbul’dan galibiyetle döndü mask
Türk Telekom, İstanbul’dan galibiyetle döndü
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı mask
Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi... mask
23 Aralık'ta başlıyor! 400 bin internet sitesi...
Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı mask
Ankara Kahve&Çikolata Festivali başladı
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım mask
Yenimahalle'ye nostaljik yatırım
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı! mask
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!
‘Getir’ market ürünlerini dakikalar içinde Ankaralıların ayağına getiriyor mask
‘Getir’ market ürünlerini dakikalar içinde Ankaralıların ayağına getiriyor
Başkentgaz Uyarıyor! Kombi ve tesisat bakımlarınızı.... mask
Başkentgaz Uyarıyor! Kombi ve tesisat bakımlarınızı....

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL