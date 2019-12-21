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ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılı savunma bütçesiyle ilgili onayı bugün içerisinde vereceğini bildirdi. Bütçede Türkiye'ye birkaç yaptırımda söz konusu.

Enver Yılmaz
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Sosyal medya hesabı üzerinden bir takım açıklamalar altına imza atan ve özellikle Türkiye'yi yakından ilgilendiren söylemlerde bulunan Donald Trump, 738 Milyar Dolarlık yeni savunma bütçesi altına bugün imza atacağının bilgisini verdi.

Türkiye'ye Yaptırım!

Türkiye'nin ABD'den satın alacağı F-35'lerin tesliminin gerçekleşmemesi, S-400 ler sebebiyle ABD'nin ağır yaptırım yasası CAATSA'nın uygulamaya alınması, TürkAkımı enerji projesine ağır yaptırım ve Güney Kıbrıs'a koyulan silah ambargosunun kaldırılması gibi birçok madde bulunuyor.

Trump'un söz konusu yasa altına Türkiye saati ile 03.00 ila 04.00 arasında onay vermesi planlanıyor.

CAATSA Nedir?

CAATSA, 2 Ağustos 2017 tarihinde Donald Trump'ın imzasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların 1 numaralı dayanağıdır. Türkçe açılımı ise, Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'dır.

CAATSA tam 70 sayfadan meydana gelmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, bu 70 sayfada yer alan yüzlerce yaptırımdan en az 5 tanesini seçip, yaptırım uygulanacak ülkeye uygulamak zorunda.

70 sayfalık CAATSA yaptırımlarından en ağır olanları şu şekilde öne çıkıyor:

  • Yaptırım uygulanan kişi, devlet ve kurumlara ihracat - ithalat bankası desteğinin tamamıyla kesilmesi.
  • Mal ve teknoloji ruhsatının verilmemesi.
  • ABD Mali kuruluşlarından hiçbirinden kredi alınamaması.
  • Uluslararası mali kuruluşların hiçbirinden kredi alınamaması.
  • Mali kurumlarada ABD Merkez Bankası ile direkt olarak işlem yapma engeli.
  • Yaptırım çerçevesinde olan hiçbir ülke / kişi ya da kurumla ihale veya sözleşme imzalanmaması.
  • Döviz işlemlerinin tamamıyla yasaklanması.
  • Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme veya kredi geçişlerinin tamamen ortadan kaldırılması.
  • Yaptırım kapsamına alınan kişilerin ABD'ye girişlerinin tamamıyla yasaklanması.
  • Yaptırım kapsamına alınan ülkelerin üst düzey yöneticilerinin ABD'de bulunan tüm mal varlığına el koyulması.
  • ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olunması engeli..

Bu maddeler sadece öne çıkanlardır. 

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