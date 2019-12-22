56'lık Hülya Avşar Siyah Mayosuyla Video Paylaştı: Instagram Çalkalandı!

56 yaşında olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram'ı en aktif kullanan ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı siyah mayolu yeni videosuyla dikkatleri üzerinde toplayan Hülya Avşar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Uzun süre boyunca spor yapan ve fitliğini tamamen spora borçlu olan güzel avşar kızı, fiziğiyle her ortamda takdir topluyor.

Yüzdüğü Anların Videosunu Yükledi

Kasım ayı içerisinde yine siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Avşar, bu kez de devam niteliğinde aynı mayoyla havuza atlayarak uzun süre yüzdü. Sosyal medya da büyük bir güce sahip olan Avşar'ın yüzdüğü anların videosu, sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Avşar'ı övgü yağmuruna tuttu.

67 Yaşındaki Teyzeyle Maç Yaptı

Oldukça başarılı şarkıcılık ve oyunculuk kariyeri bulunan 56'lık Avşar kızı, 41. Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nda, 67 yaşında olan Durdu Teyze ile karşılaşmıştı. Durdu Teyze'nin tenis performansıyla ilgili yorum yapan ve takdir eden Hülya Avşar, Nadal ile karşı karşıya gelse bu kadar mutluluk yaşamayacağını dile getirdi.

Yeni Dizi ve Film Açıklaması

Kısa süre önce dizi ve film açıklaması yapan Hülya Avşar, oynamadığı için pişman olduğu birçok filmin olduğunu üzülerek söylemişti. Yakın zaman içerisinde herhangi bir dizide rol almayacağını aktaran Avşar, sinemayı oldukça özlediğini fakat ülkemizde kendisine göre, kendi yaşına göre ve jenerasyonuna göre bir hikaye üretmenin oldukça zor olduğunu; bu yüzden kendisinin de zorlandığını aktardı.

Gelen senaryolardan beğenmeyip, sonradan beğendiği birçok proje olduğunu ve bunlardan oldukça pişman olduğunu anlatan Avşar, Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi, kıskandım diyerek pişmanlıkla ilgili açıklama altına imza atmıştı.