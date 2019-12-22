Ünlü Türk Şarkıcı Göğüsleriyle Gündemde: Öyle Bir Cevap Verdi ki...

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni ve yorum alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde çekilen oldukça cesur pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

İp askılı bir mini elbise tercihinde bulunan Sağın, binlerce beğeni ve yorum alırken, övgü yağmuruna tutuldu. Fakat 38 yaşında olan şarkıcı, gelen binlerce yorum arasından bir olumsuz yoruma kafayı taktı, kendini tutamayarak yorumu yazan kişiye yanıt verdi.

İmah Değişikliği

Bundan bir kaç ay önce yeni çekilecek olan klibi için tarzını değiştiren Simge Sağın, saçlarını sarıya boyatarak radikal bir karar almıştı. Simge Sağın, sarı saçlara alışamadığı için kısa sürede tekrar siyah saçlı haline döndü. Ünlü şarkıcı, yeni haliyle çekindiği fotoğrafları yine Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerine özüne döndüğünüs söyleyen Sağın, bir haber vereyim dediğini açıkladı.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak takipçilerini mest eden ünlü şrkıcı Sağın, birkaç gün önce verdiği konserde çekilen oldukça cesur pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Mini elbisesiyle birlikte verdiği pozların altına oldukça iltifat dolu yorumlar gönderilirken, bir takipçisi tarafından gönderilen yorum güzel şarkıcının kızmasına sebebiyet verdi. İltifatları görmezden gelen Sağın, bu olumsuz yoruma yanıt verdi.

"Simental İnek Gibi"

Bir sosyal medya kullanıcısı, güzel şarkıcının fotoğrafını Simental İneğe benzetti. Başka bir kullanıcı "ya ne kadar ayıp konuşuyorsunuz" diyerek yoruma yanıt verdi. Sağın, bu tepkiye karşılık bunu yazan şahsın; kendi yazdığına ve karakterine dışarıdan baktığında utanacağını, fakat böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi. Bu ve bunun tipi tiplemelerin devamlı olarak sözlü şiddet, kıskançlık ve işsizlik yaptığını söyleyerek cümlelerini noktaladı.

Hayatı, oturmayan ve olmayan karakterlerle yaşadığımızı anlatan Sağın, bu ve bunun gibi kişileri ciddiye almamayı çoktan öğrendiğini; bu kişileri kendi vicdanlarıyla baş başa bıraktığını söyledi ve yine anca buradan mesaj gönderip, gazlarını alacaklarını aktardı