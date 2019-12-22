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Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...

2020 Yılına 10 günden kısa bir zaman kaldığı şu günlerde, Ocak ayında milyonlarca vatandaşa zam yapılacak. Ortaya çıkan beklenti anketine göre, %4'lük zammın yanı sıra ek olarak %1.29 oranında enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Peki yeni zamlar ne kadar olacak?

Enver Yılmaz
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Ocak 2020 tarihinde maaşlara %4 oranında kesin zam yapılacak. Bu zammın üzerine ise ilaveten, bu yılın Haziran - Aralık döneminde meydana gelen enflasyonun %5'i aşması durumunda aştığı oran kadar zam yapılacak. Şuana kadar paylaşılan veriler ve tahminler, çalışanlara çifte zam yapılabileceğiyle ilgili göstergeler ortaya çıkardı.

Temmuz - Kasım ayları arasındaki enflasyon oranı %5.71 olarak belirlendi. Bu kapsamda %5'in üzerinde olan bölüm %0.71'lik oldu. Yani %4 zamma ek olarak %0.71 oranında zam yapılarak; şuanki verilere göre toplam %4.71'lik bir zam yapılması kesinleşti.

Merkez Bankası tarafından paylaşılan son beklenti anketine bakıldığında, bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon tahmininin %6.29 olduğunu göründü. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, ilave zam oranı %1.29 olacak. Bu sayede de toplam zam %5.29 seviyesinde gerçekleştirilecek.

Minimum Artış: 133 TL

Bu durumda maaşlara minimum artış hesaplama kapsamına alındığında 133,46 TL zam yapılacak. 

En düşük memur emeklisi aylığı %5.29'luk zam oranı gerçekleştirse 2.656 TL olacak.

Hangi Meslek Emeklileri Ne Kadar Maaş Alacak?

  • 9/1 derece ve kademesindeki bir memurun mevcut maaşı 2.425,53 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer minimum oranda zam yapılırsa 9/1 memur 2.553,84 TL zam alacak.
  • 1/4 derece ve kademesi bulunan öğretmenin mevcut maaşı 3.101,83 TL; eğer minimum oranda zam yapılırsa söz konusu maaş 3.265,92 TL olacak.
  • 1/4 derecesinde görevde olan kaymakamın güncel maaşı aylık 6.385 TL olurken, eğer %5.29 zam yapılırsa bu maaş 6.723,31 TL olacak.
  • 8/1 derece ve kademesinde hizmet veren polisler 2.563,39 TL maaş alıyor. Bu kapsamda yapılacak zamla yeni alacakları maaş 2.698 TL olacak.

Bugün 01:01 TSİ - Ekonomi

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