Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...

Ocak 2020 tarihinde maaşlara %4 oranında kesin zam yapılacak. Bu zammın üzerine ise ilaveten, bu yılın Haziran - Aralık döneminde meydana gelen enflasyonun %5'i aşması durumunda aştığı oran kadar zam yapılacak. Şuana kadar paylaşılan veriler ve tahminler, çalışanlara çifte zam yapılabileceğiyle ilgili göstergeler ortaya çıkardı.

Temmuz - Kasım ayları arasındaki enflasyon oranı %5.71 olarak belirlendi. Bu kapsamda %5'in üzerinde olan bölüm %0.71'lik oldu. Yani %4 zamma ek olarak %0.71 oranında zam yapılarak; şuanki verilere göre toplam %4.71'lik bir zam yapılması kesinleşti.

Merkez Bankası tarafından paylaşılan son beklenti anketine bakıldığında, bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon tahmininin %6.29 olduğunu göründü. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, ilave zam oranı %1.29 olacak. Bu sayede de toplam zam %5.29 seviyesinde gerçekleştirilecek.

Minimum Artış: 133 TL

Bu durumda maaşlara minimum artış hesaplama kapsamına alındığında 133,46 TL zam yapılacak.

En düşük memur emeklisi aylığı %5.29'luk zam oranı gerçekleştirse 2.656 TL olacak.

Hangi Meslek Emeklileri Ne Kadar Maaş Alacak?