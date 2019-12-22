Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...

Ocak 2020 tarihinde maaşlara %4 oranında kesin zam yapılacak. Bu zammın üzerine ise ilaveten, bu yılın Haziran - Aralık döneminde meydana gelen enflasyonun %5'i aşması durumunda aştığı oran kadar zam yapılacak. Şuana kadar paylaşılan veriler ve tahminler, çalışanlara çifte zam yapılabileceğiyle ilgili göstergeler ortaya çıkardı.
Temmuz - Kasım ayları arasındaki enflasyon oranı %5.71 olarak belirlendi. Bu kapsamda %5'in üzerinde olan bölüm %0.71'lik oldu. Yani %4 zamma ek olarak %0.71 oranında zam yapılarak; şuanki verilere göre toplam %4.71'lik bir zam yapılması kesinleşti.
Merkez Bankası tarafından paylaşılan son beklenti anketine bakıldığında, bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon tahmininin %6.29 olduğunu göründü. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, ilave zam oranı %1.29 olacak. Bu sayede de toplam zam %5.29 seviyesinde gerçekleştirilecek.
Minimum Artış: 133 TL
Bu durumda maaşlara minimum artış hesaplama kapsamına alındığında 133,46 TL zam yapılacak.
En düşük memur emeklisi aylığı %5.29'luk zam oranı gerçekleştirse 2.656 TL olacak.
Hangi Meslek Emeklileri Ne Kadar Maaş Alacak?
- 9/1 derece ve kademesindeki bir memurun mevcut maaşı 2.425,53 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer minimum oranda zam yapılırsa 9/1 memur 2.553,84 TL zam alacak.
- 1/4 derece ve kademesi bulunan öğretmenin mevcut maaşı 3.101,83 TL; eğer minimum oranda zam yapılırsa söz konusu maaş 3.265,92 TL olacak.
- 1/4 derecesinde görevde olan kaymakamın güncel maaşı aylık 6.385 TL olurken, eğer %5.29 zam yapılırsa bu maaş 6.723,31 TL olacak.
- 8/1 derece ve kademesinde hizmet veren polisler 2.563,39 TL maaş alıyor. Bu kapsamda yapılacak zamla yeni alacakları maaş 2.698 TL olacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz