Sevilen rock sanatçısı Haluk Levent, Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Haluk Levent'in "Yollarda", "Sevenler Ağlarmış", "Elfida" gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra son albümünden de birçok şarkıyı seslendiren Haluk Levent performansıyla sevenlerinden tam not oldu.
Bugün 09:36 TSİ- Magazin Güncelleme: Bugün 09:37 TSİ
Haluk Levent, performansıyla göz doldurdu
Sevilen rock sanatçısı Haluk Levent, Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz