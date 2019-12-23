Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:36 TSİ- Magazin G: Bugün 09:37 TSİ

Haluk Levent, performansıyla göz doldurdu

Sevilen rock sanatçısı Haluk Levent, Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sevilen rock sanatçısı Haluk Levent, Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Haluk Levent'in "Yollarda", "Sevenler Ağlarmış", "Elfida" gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra son albümünden de birçok şarkıyı seslendiren Haluk Levent performansıyla sevenlerinden tam not oldu.
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İlhan Şeşen Üsküdarlıları mest etti mask
İlhan Şeşen Üsküdarlıları mest etti
Erol Evgin'den Ankara'da görkemli final mask
Erol Evgin'den Ankara'da görkemli final
Ankara'da Candan Erçetin gecesi mask
Ankara'da Candan Erçetin gecesi
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti! mask
Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti!
Survivor’un tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu mask
Survivor’un tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Heyecanla beklenen Atiye dizisinden ilk kareler geldi mask
Heyecanla beklenen Atiye dizisinden ilk kareler geldi
Oyuncu Mehmet Aslan Cumhubaşkanına hakaretten hakim karşısında mask
Oyuncu Mehmet Aslan Cumhubaşkanına hakaretten hakim karşısında
Sanatçı Muazzez Ersoy zihinsel engelli hayranının hayalini gerçekleştirdi mask
Sanatçı Muazzez Ersoy zihinsel engelli hayranının hayalini gerçekleştirdi
Masterchef Eda katıldığı panelde yaşadığı dramı anlattı mask
Masterchef Eda katıldığı panelde yaşadığı dramı anlattı

Bugün 09:36 TSİ - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Danla Bilic Takipçisini İfşa Etti! Sosyal Medya Sallandı mask
Danla Bilic Takipçisini İfşa Etti! Sosyal Medya Sallandı
Sosyal Medyada Kıyafetsiz Pozlar Paylaşan Memur Görevden Alındı! mask
Sosyal Medyada Kıyafetsiz Pozlar Paylaşan Memur Görevden Alındı!
Çukur'da Yeni Sürpriz: Mahsun Ayrıntısı İzleyenleri Heyecanlandırdı! mask
Çukur'da Yeni Sürpriz: Mahsun Ayrıntısı İzleyenleri Heyecanlandırdı!
Ünlü Türk Şarkıcı Göğüsleriyle Gündemde: Öyle Bir Cevap Verdi ki... mask
Ünlü Türk Şarkıcı Göğüsleriyle Gündemde: Öyle Bir Cevap Verdi ki...
56'lık Hülya Avşar Siyah Mayosuyla Video Paylaştı: Instagram Çalkalandı! mask
56'lık Hülya Avşar Siyah Mayosuyla Video Paylaştı: Instagram Çalkalandı!
Ünlü Futbolcunun Eşi İç Çamaşırlarını Çıkarıp Fotoğraf Paylaştı! mask
Ünlü Futbolcunun Eşi İç Çamaşırlarını Çıkarıp Fotoğraf Paylaştı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar... mask
Milyonlarca Çalışana Müjde! İşte Netleşen Zamlar...
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı! mask
Henüz 22 Yaşında Bir Genç... Ölümüyle Yürek Dağladı!
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor... mask
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Yaptırım Uygulayacak! Bu Gece İmza Atıyor...
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak” mask
ATO Başkanı Baran: “Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak”
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu... mask
Masterchef Yasin Obuz Fena Yakalandı! Cebine Doldurdu...
CHP'li Vekil, Bakana Öyle Bir Şey Gösterdi ki, Hayrete Düşürdü! mask
CHP'li Vekil, Bakana Öyle Bir Şey Gösterdi ki, Hayrete Düşürdü!

GALERİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli kiralık Milletvekili sezonu tekrar açılmıştır
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar mask
Sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar dolar
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı mask
Vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik mask
Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlik
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı mask
Rus savaş uçaklarından idlibe hava saldırısı
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı mask
Kendisine alkol satılmayınca tekel bayisinde dehşet saçtı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL