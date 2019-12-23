Haluk Levent, performansıyla göz doldurdu

Sevilen rock sanatçısı Haluk Levent, Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Haluk Levent'in "Yollarda", "Sevenler Ağlarmış", "Elfida" gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra son albümünden de birçok şarkıyı seslendiren Haluk Levent performansıyla sevenlerinden tam not oldu.