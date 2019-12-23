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Çukur'da Yeni Sürpriz: Mahsun Ayrıntısı İzleyenleri Heyecanlandırdı!

Çukur Dizisinin 81. bölüm 2. fragmanı izleyenlere ulaştırıldı. Dizinin yeni bölümünde oldukça heyecan uyandıran anlar yaşanacak. Geçen sezon diziden ayrılan başarılı oyuncu Berkay Ateş, Çukur'da tekrardan yer alıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça yüksek izleyici kitlesi bulunan Çukur'un 81. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Son birkaç gündür sosyal medyada iddiaların olduğu ve Mahsun rolünde gösterdiği performansla oldukça sevilen Berkay Ateş'in, yeni bölümlerde tekrar ortaya çıkacağı ve heyecanı 2'ye katlyacağı fragmanda belli oldu.

Çukur 81. Bölümde Neler Olacak?

Azer'in evinde Karaca'yı bulan Yamaç ve Selim'in, Sultan tarafından gösterilen sert tepkiyle birlikte şoka uğradığı fragmanda, Karaca'nın Azer'e söylediği "Ben asla Koçovalı olduğum unutmayacağım" sözleri izleyenleri oldukça meraklandırıyor. Çatışma sahneleriyle birlikte her bölüm olduğu gibi yine savaşın ön planda tutulduğu dizinin yeni bölümünde kendisini kurtaran kişinin Mahsun olduğunu öğrenen Yamaç ise neye uğradığını şaşırıyor.

Azer tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda vurulan Cumali, yaşam mücadelesi verirken, Çukur; Cumali'den gelen iyi haberleri anbean takip ediyor. Bir kez daha aile içerisinden bir kişinin hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Yamaç ve Selim, Azer'e saldırıp, buun intikamını almak adına harekete geçtikleri esnada, karşısında hiç düşünmedikleri bir zaman diliminde Karaca'nın olduğunu görecekler.

Bir oğullarının daha hayatını kaybetmesine göz yummayacak olan Sultan ve Fadik bu savaşın bitmesi için elinden geleni yapacak. Tüm bunlardan habersiz bir şekilde Berlin'de bulunan Vartolu ise, babasını öldüren kişinin kim olduğunu öğrenmek için büyük bir tehlike içerisine girecek.

Cumali'nin yaşam savaşı devam ettiği esnada, Yamaç'ın düşmanları ile hesaplaşması; izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Yaşanan aksiyon ve bol heyecan uyandıran gelişmelerin sonucunda Yamaç, en sonunda kendini kurtaran kişinin kim olduğunu öğrenecek ve bununla birlikte ne yapacağını şaşıracak.

Çukur'un büyük bir merakla beklenen 81.bölümü bugün akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşturulacak. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı reyting rekortmeni dizinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. 

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