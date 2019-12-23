Son Dakika... Asgari Ücretle İlgili Yeni Açıklama!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunan TİSK'in Yönetim Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Asgari ücrete yapılan zam oranının son 5 yıldır enflasyon üzerinde olduğunu aktararak, bu dönem içerisinde %74 TÜFE artışı yaşandığını; fakat asgari ücretin %113 seviyesinde zam aldığını söyledi.

2018 yılında gerçekleştirilen %26'lık zamma işveren tarafı olarak kendilerinin de katkı sağladığını ifade eden TİSK, Türkiye'nin bugün ulaşılan ekonomik raporunda, hem işçinin hem işverenin büyük payı olduğunu; çalışanların yaşam koşullarının ne seviyede olduğunu bildiklerini, gönüllerin tüm ücretlerin maksimum seviyeye çıkarılmasını istediğini; fakat gerçekçi ve stratejik bir şekilde bakıldığında; yeni yatırım çekilebilmesi için komşu ülkelere yatırım kaptırmayıp, Türkiye'de yoğunlaştırmak için asgari ücretin makul ve dengeli olması gerektiğini duyurdu.

Asgari Ücret Desteği

Asgari ücret rakamının haricinde hükümet ile komisyondan bir takım taleplerin olduğunun altını çizen TİSK, son 4 yıldır işverenlere verilen asgari ücret desteği sebebiyle teşekkürlerini iletti. İşveren olarak %2 oranla en fazla sağladıkları İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yıl 150 TL olarak karşılanan söz konusu desteğin, gelecek yıl içerisinde 200 TL ve tüm işletmeleri eşit olarak kapsayıp devam etmesini beklediklerini dile etirdi.

Aynı zamanda destekten yararlanma şartlarında toplu iş sözleşmeli olan iş yerleri için uygulanmakta olan "prime esas günlük kazanç" konusundaki maksimum sınırın artırılıp devam etmesini istediklerini aktardı.

Asgari ücretin ilk sırada istihdam olmak üzere çok sayıda ekonomik göstergeyi direkt olarak etki altına aldığının altını çizen TİSK Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Yeni Ekonomik Program'ın hedeflerine ulaşabilmek, Türkiye'ye yeni yatırımlar çekebilmek, rekabet halinde olduğumuz ülkelere yatırımları kaptırmamak, zor durumda olan sektörlerin üzerindeki her türlü baskıyı en aza indirmek için, 2020 asgari ücretinde dengelerin ayarlanması gerektiğini aktardı.

TİSK, yeni belirlenecek olan asgari ücretin, işsiz ve gençler için büyük bir imkan olduğunun altını çizerek; asgari ücretin yalnızca bu tutara çalışanları değil, Türkiye'deki her çalışanı ve yaşam koşullarını belirleyen etken olduğunu söyledi.