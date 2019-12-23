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Flaş Haber! Gripten Dolayı 106 Kişi Hayatını Kaybetti!

İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, İran'da yaşanmakta olan grip salgını sebebiyle son 1 haftalık süre içerisinde hayatını kaybeden kişi sayısının 7 olduğunu; Eylül - Aralık ayı arasında ölenlerin ise 106 olduğunu belirtti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İran'ın resmi haber ajansı olan IRNA'ya bir takım açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin irfaniyan, bir takım önemli açıklamalar altına imza attı. Son bir haftalık süre içerisinde 3.354 başvurunun "nefes darlığı" sebebiyle yaşandığını aktaran İrfaniyan, ülkede ciddi bir salgın olduğunu sözlerine ekledi.

3.354 hastanın muayenesi sonucunda toplam olarak 82 kişiye doktorlar tarafından grip teşhisi konulduğunun altını çizen İrfaniyan, 1 haftalık süreç içerisinde 82 kişiden 7 kişinin grip sebebiyle hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. 

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi ise, 7 Aralık 2019 tarihinde bir açıklama yaparak, İran'da meydana gelen grip salgını sebebiyle Eylül ayından itibaren hayatını kaybeden kişi sayısının 81 olduğunun altını çizmişti. İran'da son aylar içerisinde özellikle Gülistan, Mazendaran ve Ahvaz eyaletlerinde domuz gibinin tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Grip Öldürür mü?

Grip virüsü öldürebilen türden bir virüstür. Dünya'da her yıl ortalama 5 milyon insan grip oluyor ve bu insanların 500.000'i kadarı hayatını kaybediyor. 

Birkaç şekilde ölümcül hale gelen grip virüsünün sonucunun ölüm olması, genç yaşta birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Grip virüsü vücutta kendi başına çoğaldıktan sonra, bağışlık sistemi grip sistemine tepkide bulunuyor. Virüsün olduğu dokular üzerine yoğunlaşan beyaz kan hücreleri, virüse karşı savaş açıp yok etmeye çalışıyor.

Bu esnada T hücreleri olarak bilinen beyaz kan hücreleri ise virüsün ev sahibi olduğu dokuları imha ediyor ve bu sayede tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Bu süreç birçok yetişkin de başarılı olarak tamamlanıyor ve grip virüsü ortadan kaldırılıyor. Fakat bazı yetişkinlerde bağışlık sisteminin tepkisi fazla olduğundan dolayı, Akciğerlerdeki çok fazla miktardaki dokunun imha edilmesi durumunda vücut hücreleri, yeteri kadar oksijenle beslenemiyor. Bu sebepten dolayı da hastalığa yakalanan kişi acı şekilde hayatını kaybediyor. 

Bugün 10:06 TSİ - Sağlık

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