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6 Yaşındaki Çocuğun Eline Geçen Mesaj Şok Etti!

İngiltere'de henüz 6 yaşında olan küçük bir kız çocuğu, Noel alışverişi amacıyla gittiği mağazadan aldığı bir kartvizitte daha önceden bir şeyler yazıldığını fark etti. Söz konusu kartta yazan mesaj ise, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili bir iddiaydı. Çin'de, yabancı mahkumların zorla çalıştırıldığı söylendi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İngiltere'de ikamet eden ve henüz 6 yaşında olan küçük bir kız çocuğunun Noel kartı üzerinde bulduğu mesaj, kartın üretiminin yapıldığı Çin Halk Cumhuriyeti'nde yabancı mahkumların zorla çalıştıırıldığını ve eziyet gördüğünü ortaya çıkardı

İngiliz Sky News televizyonu tarafından paylaşılan söz konusu habere göre, Londra'nın Güney bölgesinde yer alan Tooting semtinde ikamet eden Florence Widdicombe, bir perakende zincirinden satın alınan Noel kartlarından birinin daha önceden doldurulmuş olduğunu farketti. Merak edip kartı alan küçük çocuk okuduklarıyla şok oldu.

"İnsan Hakları Örgütlerini..."

Söz konusu noel kartında, kendilerinin Çin'de Shanghai Qingpu cezaevinde kalan yabancı mahkumlar oldukları, İradeleri dışında çalışanmaya zorlandıkları ve çeşitli eziyet gördüklerini yazdılar. Kartta "lütfen bize yardım edin ve insan hakları örgütlerini uyarın" mesajını gören küçük çocuk oldukça şaşırdı.

Kartta daha önce bu hapishanede 2 yıl boyunca ceza yatmış olan İngiliz uyruklu gazeteci Peter Humphrey ile irtibata geçilmesi durumunda her türlü bilgi sahibi olunabileceğine de yer verildi.

Gazeteciyle Temas Kuruldu

Söz konusu olay, mesajın doğruluğundan emin olamayan Widdicombe'in ailesinin yine de kartta ismi bulunan Humphrey ile temasa geçmesini sonrasında ortaya çıktı Noel kartlarının İngiliz perakende zinciri için Shanghai Qingpu hapishanesinin 100 kilometre uzağında yer alan bir matbaada basıldığı ortaya çıkarken, perkaende zinciri bu kartların satışını tamamıyla sonlandırdı ve ilgili matbaa da noel kart üretimini de askıya aldığını ifade etti. Eğer olay doğrulanırsa firma, matbaayı üretim listesinden sonsuza dek sileceğini ifade etti.

Kartta adı bulunan gazeteci ise bir yazı kaleme aldı. Hapishanede bulunan eski yabancı mahkumların hem montaj hem de paketleme işlerinde zorlanarak çalıştırıldığını doğrulayan Humphrey isimli gazeteci, Notel kartlarından giyim firmalarının etiketlerine kadar çok sayıda üründe yabancı mahkumların çeşitli yaptırımlar uygulanarak zorla çalıştırıldığını söyledi.

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