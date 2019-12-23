Sosyal Medyada Kıyafetsiz Pozlar Paylaşan Memur Görevden Alındı!

Canadian Pacific isimli demiryolu şirketinde tren kondüktörü olarak istihdam etmekte olan Stephanie Katelnikoff isimli bir çalışan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı iç çamaşırsız ve kıyafetsiz pozları sebebiyle işten atıldı.

İşten kovmaya gerekçe olarak ise Katelnikoff'un sosyal medya hesabında olan uygunsuz paylaşımları gösterdi. Katelnikoff, Facebook ve Instagram hesaplarındn paylaştığı kıyafetsiz pozlarının tamamıyla modlelik hobisi sonucu ortaya çıktığını; özel hayatında yaptığı bir paylaşım sebebiyle işten atılmasının büyük bir haksızlık olduğunu, işini hakkıyla yaptığını ve bu pozların yaptığı işe herhangi bir şekilde yansımadığını aktardı.

Böyle bir gerekçenin işten çıkarma için yeterli bir gerekçe olmadığını aktaran Katelnikoff, işten çıkarıldığı şirkete dava açmak için hazırlandığını açıkladı.

30 Yaşında olduğu öğrenilen kadının, Cuma günü; gelecek 2 haftalık süreç içerisinde bir tahrim kararı beklemeye başlayacağı öğrenildi. Genç kadının konuyla ilgili düşünceleri bunlarla sınırlı kaldı. Yorum yapmayacağını aktardı.

Katelnikoff, 2017 yılı Kasım ayı içerisinde şirketle ilgili olarak online platformlar üzerinden yaptığı utandıran sözler ve demiryolu mülküyle ilgili resimlerin model haline getirilmesi de dahil olmak üzere, güvenlik durumu 0 seviyesinde olan kendi paylaştığı fotoğraflar sebebiyle işe iadesinin reddedildiğini de ekledi.

Katelnikoff'un avukatlığını 3 kişi yürütüyor. Kanada Basını'nca elde edilen bilgiler ve görüşmelerde şirket soruşturmasının herhangi bir şekilde adil olarak gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Katelnikoff'un avukatlrından biri, oluşturulan yarglama grubunun, Bayan Katelnikoff'a göre değerlendirme altına alınan disiplin, bu konu üzerinde oldukça net bir şekilde kendini gösteren azaltıcı etkenlerin de dahil edilmesiyle birlikte A'dan Z'ye bütün koşullarda haksız, aksız ve aşırı olduğunu iddia etti.

Katelnikoff'un arkasında bir de işçi sendikası yer alıyor. Söz konusu sendika, disiplinin tamamıyla ortadan kaldırılmasını ve şahsın işe geri iade edilmesini istediklerinin altını çizdi.

Konuyla ilgili hukuki mücadele devam ediyor.