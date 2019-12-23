Balparmak’tan Yılbaşı Sofrasına Lezzet Katacak Tarif: Ballı Biberiyeli Izgara Piliç

Yılbaşı akşamlarının en güzel anları şüphesiz ki sofralarda yaşanıyor. Tüm ailenin, sevdiklerimizin toplandığı sofralarda lezzet, kahkaha, heyecan ve mutluluk eksik olmuyor. Özenle seçilen balları en doğal haliyle sofralara taşıyan Balparmak da yılbaşı sofralarındaki bu mutluluğa leziz bir tarifle ortak oluyor. Misafirlerinizin lezzetine doyamayacağı ballı biberiyeli ızgara piliç, kolayca ve kısa sürede hazırlandığı için size yılbaşı gecesine hazırlanacak vakit de bırakıyor. Bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin!

Ballı Biberiyeli Izgara Piliç (4 kişilik)

Malzemeler:

4 adet piliç göğüs fileto

Marine etmek için:

2 yemek kaşığı Balparmak bal

1 yemek kaşığı yeşil limon suyu

1 adet yeşil limon kabuğu rendesi

1 adet limon kabuğu rendesi

1 diş sarımsak – ezilmiş

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı taneli hardal

2 dal taze biberiye

Tuz ve karabiber

Servisi için:

500 gram mini havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Marine sosunu hazırlamak için, gerekli malzemenin tamamını oval bir kaba koyun ve çırpma teli yardımıyla karıştırın. Piliç göğüsleri marine sosuna ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. Bu karışımı buzdolabında 6 saat bekletin. Izgara izli bir tavada ve kısık ateşte, piliçler altın sarısı renk alıncaya kadar ters düz ederek pişirin. Mini havuçları, tereyağında ve üzerini kapatarak kısık ateşte hafifçe pişirin.

Marine sosundaki bal ürünün çabuk kızarmasına sebep olabilir. Eğer hala içi pişmemişse piliçleri 175 °C önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirebilirsiniz. Ayrıca mini havuç yerine, arzu ettiğiniz sebzelerle servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.